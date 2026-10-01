Ligue Réunionnaise de football : le futur président désigné en novembre 2026

Après l'annulation par la justice de l'assemblée générale élective de novembre 2024, la Ligue réunionnaise de football (LRF) va enfin pouvoir retrouver un président. L’appel à candidatures pour l’élection du Comité de Direction est ouvert. L’élection aura lieu le 29 novembre 2026. (Photo Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 30 octobre 2026 à minuit.

"Cette échéance est importante pour les clubs et pour l’avenir du football réunionnais. C’est l’occasion de s’informer et de faire entendre votre voix sur les réalités du terrain : vos difficultés, vos attentes et les projets que vous portez au quotidien", indique la Ligue réunionnaise de football.

- Un administrateur provisoire nommé à la tête de la ligue réunionnaise de football -

Le mardi 15 septembre 2026, un administrateur provisoire a été nommé à la tête de la Ligue réunionnaise de football. Il permet d'assurer la continuité de la gouvernance dans cette instance sportive locale.

Une nomination rendue obligatoire après l'annonce, le jeudi 10 septembre, de la suspension de l'ensemble de ses activités et de toutes les compétitions sur l'île.

Pour rappel, à l'origine de cette situation, se trouve le jugement rendu le 28 août dernier par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui avait invalidé l'assemblée générale élective du 1er novembre 2024.

Une procédure lancée par Noël Vidot, principal opposant de Rosaire Moriscot, le président en fonction à la LRF jusqu'à ces récentes péripéties.

Cette annulation de l'assemblée générale par le tribunal a rendu caduque l'élection de Rosaire Moriscot. Créant, par la même occasion, une vacance au sommet du foot péi.

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