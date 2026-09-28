Saint-Paul : les élus réclament davantage de financements pour le logement social à La Réunion

(Actualisé) De retour du congrès de l'Union sociale de l'habitat (USH) à Bordeaux, les élus saint-paulois font le point ce lundi 28 septembre 2026 sur les travaux engagés. Au programme : prise en charge des occupants sans titre, réhabilitations des logements et leur adaptation aux changements climatique. Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, a insisté sur le besoin de financement des logements sociaux sur l’ensemble du territoire réunionnais. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l'issu de ce congrès de l'Union sociale de l'habitat (USH) la délégation ultramarine a transmis une motion au ministère des Outre-mer afin de demander au gouvernement de soutenir la production et la réhabilitation de logements sociaux dans les DROM en augmentant la ligne budgétaire unique de 60 millions d’euros, dont la moitié serait destinée à La Réunion.

"L'heure n'est plus à l'attente : il faut répondre à l'urgence, réhabiliter l'existant et construite l'avenir des Outre-mer" peut-on lire dans cette motion.

Les élus demandent, également, de sécuriser dans la durée le financement du logement social ultramarin et d'apporter une visibilité pluriannuelle sur les engagements de crédits pour permettre aux bailleurs de programmer leurs opérations.

Emmanuel Séraphin insiste : "La création et la réhabilitation de logements, sont des sujets qu'on porte depuis longtemps et cette année avec la diminution de la ligne budgétaire unique à La Réunion mais dans les Outre-mer, c'était important de porter cette voie au plus haut niveau et de rencontrer les financeurs, l'Etat au plus haut niveau pour qu'on entende que l'urgence c'est vraiment de construire du logement dans les Outre-mer parce que nous avons 53 000 ménages aujourd'hui qui attendent un logement social".

"La situation est compliquée et qu'on coupe les crédits : ce n'est pas possible" lance le maire de Saint-Paul. Écoutez.

Le maire de Saint-Paul ne cache pas sa déception : "C’est la troisième année où on revient très inquiets."

Emmanuel Séraphin ajoute : "Face à l'adversité, nous, on est là pour montrer que les familles dans les poches de RHI sur le territoire ont besoin de solutions. C'est pour ça qu'on se bat au plus haut niveau, même si là on est dans une année préélectorale et on sait bien que l'État aujourd'hui essaye de diminuer les crédits, mais il y a des arbitrages et nous on souhaite que cet arbitrage soit en faveur du logement social".

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