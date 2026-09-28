Grève des transports Mooland : une rencontre prévue avec le Territoire de l’Ouest ce lundi

La grève illimitée se poursuit chez le groupe Mooland - opérateur de transport en communs - ce lundi 28 septembre 2026. Les salariés réclament de meilleures conditions de travail. Après une opération escargot au niveau du Cap Sacré Cœur, une rencontre est prévue en cette fin de matinée avec le Territoire de l'Ouest (TO) (Photo : UR 974)

"Il est important pour nous de connaître les conditions de ce marché. Elles peuvent avoir des conséquences directes sur les conditions de travail des salariés", lance l'Union régionale 974.

"Effectifs prévus, répartition des services, organisation du travail… autant d’éléments qui doivent être pris en compte."

Depuis le jeudi 24 septembre 2026, plus de 50 chauffeurs de bus sont mobilisés à Cambaie (Saint-Paul). Certains des chauffeurs sur la ligne Car Jaune, qui font Saint-Pierre - Saint-Denis, certains font l'urbain et d'autres de Kar'Ouest, qui font le scolaire sur l'Ouest.

Les conducteurs évoquent notamment le week-end de repos par mois dont ils ne bénéficient plus, se limitant désormais à un week-end toutes les sept semaines.

À l'issue d'une nouvelle réunion avec la direction de Setcor-Transports Mooland, le mercredi soir 23 septembre 2026, aucun accord n'avait été trouvé avec les représentants du personnel.

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