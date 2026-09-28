Moto : le Réunionnais Raphaël Payet sacré champion du monde par équipe

À seulement 21 ans, le pilote portois continue de s’imposer au plus haut niveau du supermotard. Ce week-end du 26 et 27 septembre 2026, Raphaël Payet a été sacré champion du monde par équipe, aux côtés de Steve Bonnal et Sylvain Bidart, lors du Supermoto des Nations à Sankt Wendel, en Allemagne (Photo : Cros Réunion)

Une nouvelle ligne prestigieuse au palmarès du Réunionnais, qui poursuit sa progression après son titre de champion de France S2 en 2024 et sa 4ème place en championnat de France S1 Élite en 2025.

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