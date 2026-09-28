Saint-Leu : un incendie détruit six logements, un appel à la solidarité lancé

Ce dimanche 27 septembre 2026, un incendie a détruit six logements dans une résidence du quartier du Portail à Saint-Leu, rue Galabé. Toutes les familles impactées ont été relogées et aucun blessé n'est à déplorer. Face à ce sinistre, un appel à la générosité a été lancé (Photo : ville de Saint-Leu)

Un couple de septuagénaire, une famille avec un petit garçon de 5 ans, une dame vivant avec sa fille de 20 ans et deux autres locataires vivant seules se retrouvent sans rien.

Des familles relogées par la municipalité. Le maire Karim Juhoor, a par ailleurs annoncé la mise en place d'une aide exceptionnelle du Centre communal d'action sociale (CCAS) aux sinistrés de cet incendie.

Une cagnotte en ligne a été mis en place pour leur venir en aide.

- Six logements détruits par les flammes -

Le feu a pris dans la matinée dans un des appartements. Vers 10h40, les sapeurs-pompiers de plusieurs casernes des communes de Saint-Leu, Saint-Paul, et Saint-Louis ont été déployés sur le secteur.

Le feu a été rapidement circonscrit.

Le chemin Tamarin avait été neutralisé au niveau de l'intervention pour permettre l'accès aux engins de secours.

L'origine du sinistre reste pour l'heure inconnue.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]