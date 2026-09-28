Saint-André : Joé Bédier annonce saisir l'Arcom après le passage de Laurent Virapoullé sur Réunion La 1ère

Ce dimanche 27 septembre 2026, Laurent Virapoullé - opposant au maire de Saint-André Joé Bédier - a été interrogé dans l'émission "Dimanche Politique" sur Réunion La 1ère. Un "tribune politique", à quatre jours du délibéré du tribunal administratif concernant les élections municipales que dénonce l'édile. Il a annoncé émettre un signalement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) "afin que l’autorité compétente puisse apprécier les conditions dans lesquelles cette séquence a été organisée et diffusée au regard des obligations du service public audiovisuel" (Photo : www.imazpress.com)

"Le choix de Réunion La 1ère d’offrir une tribune politique à Laurent Virapoullé dans l’émission "Dimanche Politique" est profondément choquant", lance Joé Bédier, en sa qualité de président de l'Union Démocratique pour Saint-André (UDSA).

"Pourtant, à quelques jours de la décision des magistrats, le service public audiovisuel lui ouvre largement son antenne pour commenter la situation, développer son argumentaire et tenter d’en tirer politiquement profit. Une conclusion du rapporteur public n’est pas un jugement", dit-il.

Il poursuit : "Laurent Virapoullé n’est pas un simple observateur de la situation politique de Saint-André. Il est l’un des requérants qui contestent devant le tribunal administratif le résultat des élections municipales de mars 2026. ".

Joé Bédier abonde : "Laurent Virapoullé a pu s’exprimer sur les sujets de l’eau, des déchets et de la gestion municipale, mais également exposer son calendrier politique, ses alliances et son positionnement pour l’avenir, dans le contexte particulièrement sensible du contentieux électoral en cours, sans que nous ayons constaté de véritable contradiction politique permettant aux téléspectateurs d’entendre une autre lecture de la situation".

- Joé Bédier saisit l'ARCOM -

Pour Joé Bédier, "le service public audiovisuel n’a pas vocation à devenir la caisse de résonance d’un candidat battu dans les urnes et qui conteste aujourd’hui le résultat devant la justice".

L’UDSA demande par conséquent à la direction de Réunion La 1ère de s’expliquer sur ce choix éditorial.

Le maire de Saint-André a annoncé émettre un signalement à l’ARCOM "afin que l’autorité compétente puisse apprécier les conditions dans lesquelles cette séquence a été organisée et diffusée au regard des obligations du service public audiovisuel".

- Le maire de Saint-André dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur les élections municipales -

Le vendredi 25 septembre 2026, le rapporteur public a préconisé l’annulation du scrutin municipal de mars dernier à Saint-André.

Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 1er octobre prochain.

Le maire de Saint-André, également président de la Cirest, affirme attendre "avec respect et sérénité la décision du tribunal administratif" tout en "assurant l’exercice de ses responsabilités d'élu".

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