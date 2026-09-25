Cirest : l'opposant Mario Edmond demande l'annulation du prochain conseil communautaire

(Actualisé) Mario Edmond s'interroge sur la légitimité de la gouvernance de la Cirest. Alors que le rapporteur public a demandé l'annulation des élections de Joé Bédier à Saint-André, ce jeudi 24 septembre 2026, Mario Edmond, élu du conseil communautaire de la Cirest, demande l'annulation du prochain conseil communautaire de la collectivité, expliquant que "le climat actuel ne permet pas la tenue d’un conseil". Celui-ci doit avoir lieu le mardi 29 septembre 2026, soit deux jours avant le verdict du tribunal administratif quant à l'annulation du scrutin à Saint-André. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l'issue de son élection à la mairie de Saint-André, le 22 mars dernier, l'écart de voix en faveur de Joé Bédier était faible, avec seulement 34 votes de différence en sa faveur. Un faible écart qui a dû peser dans la décision du rapporteur public puisqu'il a décidé de demander l'annulation de cette élection municipale.

Une annulation, qui si elle devait être confirmée remettrait en jeu la gouvernance de la Cirest dont Joé Bédier est le président depuis avril 2026.

- "C’est une épée de Damoclès qui plane sur la Cirest" assure Mario Edmond -

Dans un communiqué envoyé ce vendredi 25 septembre 2026, Mario Edmond affirme que : "C’est une épée de Damoclès qui plane sur la Cirest. [...] des élus de Saint-André peuvent être destitués, des élus de Saint-Benoît sont plus isolés que jamais".

Il justifie sa demande : "La décision du tribunal administratif interviendra ce premier octobre et nous pouvons bien nous payer le luxe d’attendre deux jours pour connaître à quels “saints” se vouer."

"Par conséquent, je demande le report du conseil communautaire à une date ultérieure pour que nous puissions travailler en toute légitimité et avec sérénité avec des élus dont l’élection ne fait l’objet d’aucune ambiguïté" ajoute l'élu au conseil communautaire de la Cirest.

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- "Le travail continue donc, à la ville comme à l’intercommunalité" assure Joé Bédier -

Dans un communiqué, le président de la Cirest annonce continuer à assurer ses responsabilités.

"À ce jour, aucune décision juridictionnelle n’est venue remettre en cause l’exercice de mes responsabilités. Le travail continue donc, à la ville comme à l’intercommunalité, avec une priorité constante : agir concrètement dans l’intérêt des Saint-Andréennes, des Saint-Andréens et, plus largement, des habitants de l’Est".

"J’attendrai avec respect et sérénité la décision du tribunal administratif" lance le maire de Saint-André.

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