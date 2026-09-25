Saint-André : Joé Bédier assure attendre la décision du tribunal administratif "avec respect et sérénité"

Ce vendredi 25 septembre 2026, le rapporteur public a préconisé l’annulation du scrutin municipal de mars dernier à Saint-André. Joé Bédier, maire de la ville, souhaite faire une mise au point : "Je veux toutefois rappeler que ses conclusions ne constituent pas la décision du tribunal. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 1ᵉʳ octobre prochain." Le maire de Saint-André, également président de la Cirest, affirme attendre "avec respect et sérénité la décision du tribunal administratif" tout en "assurant l’exercice de ses responsabilités d'élu". (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Le rapporteur public a préconisé l’annulation du scrutin. Je veux toutefois rappeler que ses conclusions ne constituent pas la décision du tribunal. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 1er octobre prochain" explique Joé Bédier.

Il ajoute : "Les recours déposés contestaient de nombreux aspects des opérations électorales. Aucune fraude électorale n’a été retenue à mon encontre et aucune inéligibilité n’a été préconisée".

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- "Le travail continue donc, à la ville comme à l’intercommunalité" assure Joé Bédier -

Joé Bédier précise que le débat s’est "ainsi concentré principalement sur la qualification juridique d’une émission institutionnelle diffusée sur Antenne Réunion dans le cadre d’un contrat conclu avec la ville de Saint-André".

Alors qu'un opposant dans le conseil communautaire de la Cirest demande l'annulation du prochain conseil, le président de cette collectivité annonce continuer à assurer ses responsabilités.

"À ce jour, aucune décision juridictionnelle n’est venue remettre en cause l’exercice de mes responsabilités. Le travail continue donc, à la ville comme à l’intercommunalité, avec une priorité constante : agir concrètement dans l’intérêt des Saint-Andréennes, des Saint-Andréens et, plus largement, des habitants de l’Est".

"J’attendrai avec respect et sérénité la décision du tribunal administratif" lance le maire de Saint-André.

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