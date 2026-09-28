Accusé de violences conjugales : Grégory Guillotin placé en garde à vue après une plainte déposée par son ex-compagne

Le youtubeur Grégory Guillotin a été placé en garde à vue dimanche 27 septembre après une plainte pour violences conjugales déposée par son ex-compagne. Elle l’accuse de violences physiques et psychologiques entre 2019 et 2026, évoquant des épisodes de coups et un système de surveillance au domicile. Guillotin a reconnu les faits.

La plaignante, âgée de 27 ans aujourd’hui, accuse Grégory Guillotin de violences physiques et psychologiques répétées entre 2019 et 2026, au moment de leur relation. Dans sa plainte, dont l’AFP a eu connaissance, elle décrit un système de surveillance, d’humiliation, d’insultes et d’emprise.

Au lendemain de la révélation de l’AFP, le youtubeur Greg Guillotin avait réagi à travers un communiqué transmis à plusieurs rédactions, dont Midi Libre. Il avait reconnu les faits dont il était accusé, déclarant : "Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte".

- Des caméras de surveillance au domicile -

Selon la plaignante, les premiers coups ont été portés par Grégory Guillotin en avril 2022 au domicile du couple, installé en banlieue parisienne. Un épisode qui sera suivi d’autres, affirme-t-elle : un coup de pied en décembre 2022 lors d’un séjour aux Maldives, une gifle et plusieurs coups de pied pendant un voyage au Maroc en 2023, un coup de poing à un œil en 2024… La plaignante raconte que lors de ce même séjour au Maroc, Grégory Guillotin, après l’avoir giflée et lui avoir jeté un bol de céréales au visage, lui a faussement affirmé avoir annulé son billet d’avion retour.

Toujours selon son récit, l’année précédant leur séparation, Grégory Guillotin a fait installer des caméras de surveillance au sein de leur domicile, prétextant vouloir surveiller un artisan intervenant dans la maison pour des travaux.

"En réalité, ce système était aussi utilisé pour observer en permanence les faits et gestes" de sa compagne, Gregory Guillotin lui adressant "immédiatement des reproches […] lorsqu’elle se reposait, tardait à répondre à ses messages ou n’exécutait pas les tâches attendues selon ses critères", accuse la plainte.

AFP