Mois de la formation professionnelle : 14 métiers à découvrir à l’AFPAR de Saint-Paul

Ce vendredi 2 octobre 2026, de 8h30 à 12h, le centre AFPAR de Saint-Paul Plateau Caillou ouvre ses portes au public. Une matinée pour découvrir concrètement une quinzaine de métiers et de formations, visiter les plateaux techniques, rencontrer formateurs et stagiaires et échanger, sur un même lieu, avec les acteurs de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion.

Près d’une quinzaine de métiers et formations pourront être découverts au cours de la matinée avec pour objectif : permettre aux visiteurs d’aller au-delà d’un simple intitulé de formation pour voir les métiers en situation, découvrir les environnements professionnels et échanger directement avec ceux qui les apprennent et les transmettent.

Les plateaux techniques du centre seront ainsi ouverts au public autour de secteurs très différents : bâtiment, énergie, services à la personne, tourisme, fonctions administratives, numérique... La matinée s’adresse notamment aux demandeurs d’emploi, jeunes à partir de 18 ans, personnes en reconversion professionnelle ou simplement en réflexion sur leur avenir professionnel.

- Formation, orientation et emploi réunis sur un même lieu -

À cette occasion, le centre AFPAR de Saint-Paul accueillera également un "Hub de l’insertion et des opportunités". La Région Réunion, la Cité des métiers de La Réunion, la Mission Intercommunale Ouest, France Travail – agence de Savannah, le PLIE du Territoire Ouest, Apprentis d’Auteuil Océan Indien, Les Palettes de Marguerites, Agence Interim – France Travail agence de l’Eperon et Symbioz seront présents pour renseigner les visiteurs et les accompagner dans la construction de leur projet.

L’enjeu est de réunir, le temps d’une matinée, formation, orientation, insertion et emploi, afin que chacun puisse non seulement découvrir un métier, mais aussi identifier les solutions permettant de passer de l’idée au projet professionnel.

- Une journée doublement labellisée -

Cette Journée Portes Ouvertes clôture la participation de l’AFPAR au Mois de la Formation Professionnelle et marque également l’ouverture des Journées du Patrimoine Économique, organisées du 2 au 4 octobre 2026. Inspirées des Journées européennes du patrimoine, elles invitent entreprises et institutions à ouvrir leurs portes pour faire découvrir au public leurs métiers, leurs savoir-faire et les femmes et les hommes qui les font vivre.

Pour Frédéric Dijoux, directeur général de l’AFPAR, cette double labellisation fait particulièrement sens : "former à un métier, c’est aussi faire connaître les compétences et les savoir-faire dont le territoire a besoin et permettre aux Réunionnais de trouver leur place dans son économie".