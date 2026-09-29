Octobre Rose : le CHU de La Réunion et le GHER mobilisés pour la prévention et le dépistage du cancer du sein

À l’occasion d’Octobre Rose, le CHU de La Réunion et le GHER renouvellent leur engagement aux côtés de leurs partenaires. Plusieurs temps forts seront proposés pour sensibiliser et informer la population réunionnaise, ainsi que les professionnels, sur l’importance de la prévention et du dépistage du cancer du sein (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- Au Sud, un village rose et une conférence -

Les 1er et 2 octobre, un village rose se tiendra dans le Hall d’entrée du Bâtiment Central. Le grand public est invité à y découvrir plusieurs stands d’information et de prévention, avec la présence de nombreux partenaires.

Le 1er octobre, de 9h à 13h, des créneaux de consultations spécialisées de dépistage du cancer du sein seront spécialement ouverts au public, sans rendez-vous.

D’autres animations et ateliers participatifs seront proposés lors de ces journées.

Plusieurs vacations de dépistage seront également ouvertes au personnel du CHU.

Le 23 octobre, une conférence gratuite et ouverte à tous sur la prise en charge chirurgicale du cancer du sein se tiendra de 13h à 14h en salle Orion. La journée se poursuivra par un temps d’écriture d’une chanson, de 14h à 15h, puis par un parcours "Vis ma vie" de 15h à 16h.

Le 22 octobre, de 9h à 13h, les équipes du site Nord proposeront plusieurs stands d’information et de sensibilisation pour échanger avec le personnel et le grand public autour de l’autopalpation et du dépistage, mais aussi des liens entre cancer, tabac et perturbateurs endocriniens.

- Au Nord, une matinée de sensibilisation et une conférence -

Le 22 octobre, de 9h à 13h, les équipes du site Nord proposeront plusieurs stands d’information et de sensibilisation pour échanger avec le personnel et le grand public autour de l’autopalpation et du dépistage, mais aussi des liens entre cancer, tabac et perturbateurs endocriniens.

Durant la matinée, le Mammotruck (chariot mobile d’autopalpation) fera son grand retour et circulera dans les services pour informer et sensibiliser les soignants.

Le 23 octobre à 17h30, une conférence gratuite et ouverte à tous se tiendra en salle de staff du service de gynécologie-obstétrique (PFME, niveau 3). Elle abordera les thématiques du cancer et de la grossesse, ainsi que du cancer et de l’allaitement, en lien avec la Semaine mondiale de l’allaitement maternel.

- Dans l’Est, une journée de sensibilisation et un temps d’échange avec les acteurs du territoire -

Au GHER, une journée de sensibilisation sera organisée le 6 octobre sur le parvis du site de Saint-Benoît, en présence des professionnels engagés dans la filière de prise en charge du cancer du sein, des acteurs du dépistage et de l’imagerie mammaire et des associations partenaires ainsi que des étudiants sages-femmes de 4e année de maïeutique.

Les 13 et 20 octobre, des consultations dédiées seront proposées aux professionnelles du GHER et aux partenaires du groupement : Laboratoire Saint-Benoît, Centre d’Imagerie de Saint-Benoît, Clinique de La Paix.

Dans l’Est, une journée de sensibilisation et un temps d’échange avec les acteurs du territoire

Pour Octobre Rose, l’établissement renouvelle la soirée Ville-Hôpital le 6 octobre pour échanger entre professionnels autour de la filière cancer du sein dans l’Est, du dépistage au suivi au long cours.

L’occasion de mieux connaître le parcours proposé aux patientes sur le territoire, les différentes étapes de leur prise en charge ainsi que l’articulation entre les professionnels de ville et les équipes hospitalières. Un temps d’échange avec les intervenants sera proposé à l’issue de la présentation.

- Un partenariat renouvelé avec Odysséa Réunion -

Cette année encore, le CHU de La Réunion et le GHER renouvellent leur engagement aux côtés d’Odysséa Réunion et encouragent à participer à la collecte de fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

Comme chaque année, les équipes du CHU et du GHER prendront part aux différentes épreuves les 7 et 8 novembre prochains.

Nous invitons aussi vivement à participer aux épreuves connectées “Alon Bat Karé” du 31 octobre au 15 novembre. Rendez-vous sur le site internet ou les réseaux sociaux de Run Odyssea.

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