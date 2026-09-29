Slovaquie : une enseignante tuée et deux blessées dans une attaque au couteau dans une école

Un élève armé d'un couteau a tué une enseignante et en a blessé une autre ainsi qu'une élève lors d'une attaque survenue dans une école en Slovaquie, ont annoncé les autorités.

L'attaque s'est produite vers 07H00 GMT dans le village de Staskov, près de la frontière tchèque.

L'assaillant, un élève âgé de 13 ans, a été interpellé, a indiqué la police.

"Ce matin, après le premier cours, un élève de l'école a commis une attaque au couteau", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Matus Sutaj Estok, lors d'une conférence de presse en début d'après-midi.

Une enseignante de 61 ans est décédée des suites de ses blessures après son transfert à l’hôpital, ont indiqué les secours à l'AFP.

Une élève est quant à elle hospitalisée dans un état grave. Elle se trouve dans "un état critique, en situation de fort choc neurologique", a déclaré le ministre de la Santé Kamil Sasko aux journalistes.

Une enseignante de 44 ans a également été hospitalisée "avec une plaie par arme blanche à la poitrine", a précisé la porte-parole des services d'urgence Petra Klimesova.

Une enquête pour meurtre a été ouverte, a précisé la police.

- "Choqué" -

Interrogé par les journalistes, le ministre de l'Éducation, Tomas Drucker, a refusé de dire si l'attaque était liée à des faits de harcèlement scolaire.

Le Premier ministre nationaliste Robert Fico a exprimé ses "sincères condoléances" et indiqué qu'il suivait "avec une grande inquiétude le tragique incident survenu dans le village de Staskov".

"Je suis profondément attristé", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le président Peter Pellegrini s'est dit "choqué par ce nouveau cas dans lequel un élève a attaqué des enseignants et un camarade de classe".

"Nous constatons que l'agressivité et le climat d'intolérance, propagés principalement par les réseaux sociaux et, malheureusement, par certains politiciens également, empoisonnent littéralement l'espace public et influencent le comportement de nos enfants à l'école", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Il a appelé "tous les citoyens à agir de manière à apaiser le climat plutôt qu’à le radicaliser davantage".

En janvier 2025, un jeune homme de 18 ans avait tué un camarade de classe et une enseignante, et gravement blessé une autre personne lors d'une attaque au couteau dans un lycée à Spisska Stara Ves, dans le nord-est de la Slovaquie. Le verdict dans cette affaire est attendu dans la journée.

En 2020, un enseignant avait été mortellement poignardé et plusieurs autres personnes blessées dans une école primaire du centre de la Slovaquie.

Il s'agissait alors de la première attaque violente dans un établissement scolaire de cet État membre de l'UE et de l’OTAN, qui compte 5,4 millions d’habitants.

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AFP