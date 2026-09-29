30 colis de cannabis acheminés de l'Hexagone à La Réunion : cinq personnes interpellées

La gendarmerie a identifié et interpellé un homme qui aurait fait acheminer une trentaine de colis contenant entre 100 grammes et un kilo de résine de cannabis. Les envois auraient commencé juin 2024, précise la gendarmerie dans un post publié sur ses réseaux sociaux ce mardi après-midi 29 septembre 2026. Au total cinq personnes ont été interpellées. À l’issue des gardes à vue deux mis en cause sont déférés devant le magistrat et trois autres sont convoqués en justice (Photo d'illustration Douanes de La Réunion)

Les investigations ont commencé le 2 décembre 2025 lorsque les douanes de La Réunion ont intercepté un colis en provenance de l’Hexagone contenant 902 grammes de résine de cannabis.

"Quelques jours plus tard, deux autres colis de 980 grammes et 988 grammes de résine de cannabis, expédiés depuis la même ville et contenant la même quantité de stupéfiants, sont également interceptés" détaillent les gendarmes .

"Saisie le 13 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, la brigade de recherches de Saint-Paul mène les investigations. Les enquêteurs identifient alors le véritable destinataire des colis" ajoute la gendarmerie.

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