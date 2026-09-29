Demandes de cartes de pêche : la CGTR dépose un préavis de grève à la Réserve Marine pour ce 1 er octobre

La CGTR alerte les pêcheurs : "l’accueil et l’enregistrement des demandes de cartes de pêche traditionnelle risquent d’être perturbés dès le jeudi 1er octobre 2026, jour d’ouverture du dépôt des dossiers". "Un préavis de grève a été déposé au GIP Réserve naturelle nationale marine de La Réunion" indique la CGTR .Nous publions, ci-dessous, le communiqué de presse de la CRGT à ce sujet. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les remontées des agents font état d’un profond mal-être, de difficultés managériales et de conditions matérielles de travail dégradées : vestiaires inadaptés, absence de douches accessibles, ventilation insuffisante, poussières et inquiétudes sur la sécurité des installations électriques et l’état du local technique.

Ces alertes sur les risques psychosociaux et les conditions de travail exigent des vérifications et des mesures de protection immédiates.

La CGTR demande également des réponses sur l’absence, à sa connaissance, d’instance de représentation du personnel en fonctionnement depuis avril 2026.

Une visite des locaux a été proposée pour le vendredi 2 octobre, mais cette démarche ne répond pas aux préoccupations immédiates des agents, qui attendent des mesures concrètes. Les problèmes signalés restent présents et aucune mesure concrète n’a, à ce stade, été prise.

La CGTR invite les élus et l’ensemble des membres de l’assemblée générale, notamment les représentants des collectivités et de l’État, à venir visiter les locaux et échanger avec les agents.

Accepteraient-ils de laisser leurs propres agents travailler dans de telles conditions ? Nous ne le pensons pas. Les personnels du GIP doivent bénéficier des mêmes exigences de protection de leur santé et de

respect de leur dignité.

Nous exigeons des réponses écrites aux alertes, des mesures immédiates de prévention et d’amélioration des conditions de travail, le rétablissement effectif de la représentation des personnels et des négociations débouchant sur des engagements précis et datés.

La balle est dans le camp de la directrice et du sous-préfet de Saint-Paul, qui exerce la tutelle par délégation du préfet. Il leur appartient d’apporter des réponses immédiates pour protéger les agents et éviter les perturbations pour les usagers.

Nous voulons des mesures et des réponses immédiates.

La CGTR reste prête au dialogue pour éviter la grève. Dans l’attente d’engagements satisfaisants, le préavis est maintenu.

Le Secrétaire Général

Jacky Balmine