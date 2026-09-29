Sainte-Marie : levée de garde à vue pour le gendarme qui a tiré sur un homme armé d'un sabre

(Actualisé) Ce mardi 29 septembre 2026, le parquet de Saint-Denis a informé de la levée de la mesure de garde à vue, prise hier soir, à l'encontre du gendarme impliqué dans des tirs à Sainte-Marie. Ce lundi soir, 28 septembre 2026, le militaire a ouvert le feu sur un homme âgé de 20 ans, rue Moka à la Rivière-des-Pluies (Sainte-Marie), alors que celui-ci menaçait plusieurs personnes à l'aide d'un sabre. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes : l'une concernant l'homme armé et l'autre concernant le militaire. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les investigations vont se poursuivre sur cette première procédure concernant le militaire qui a ouvert le feu", précise le parquet.

Le parquet rapporte également que "le blessé, mis en cause pour des faits de violence avec arme dans le snack et pour les faits de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, sera entendu dès que son état le permettra".

Selon le parquet de Saint-Denis, l'homme a été blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Pour rappel, lundi soir un homme âgé de 20 ans a menacé plusieurs personnes à l'aide d'un sabre dans un restaurant situé à la Rivière-des-Pluies. L'homme menaçait des clients ainsi que le personnel. Ces derniers ont reconduit l'homme dehors avant d'alerter les gendarmes de Sainte-Marie.

L'homme est revenu sur les lieux et a menacé les militaires avec une arme blanche. L'un des gendarmes a fait usage de son arme de service. L'homme a été blessé aux jambes.

Ses jours ne sont pas en danger.

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