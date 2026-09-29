Le Port : la police mobilisée lors de contrôles routiers, un conducteur de trottinette positif au cannabis interpellé

Depuis le début de l'année 2026, 27 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion, selon la préfecture. Face à cette situation, les forces de l'ordre poursuivent les opérations de prévention et de contrôle, avec une attention particulière portée aux usagers vulnérables. Ce mardi 29 septembre 2026, plus de 15 policiers ont notamment été mobilisés au Port pour contrôler les deux-roues et les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), dont les trottinettes électriques. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À l'ancienne gare routière du Port, les policiers ont procédé à des contrôles visant particulièrement les utilisateurs de trottinettes électriques. "On a un vrai problème de sécurité routière à La Réunion", souligne la commissaire de police Chloé Courtois. Écoutez.

- Les trottinettes dans le viseur -

Au-delà des stupéfiants et de l'alcool, les forces de l'ordre vérifient aussi les obligations propres aux EDPM, comme par exemple leur assurance. La police rappelle que la vitesse maximale autorisée pour une trottinette électrique est de 25 km/h et que le transport de deux personnes sur un même engin est interdit.

Au cours de l'opération, un utilisateur de trottinette a notamment été contrôlé positif au cannabis et interpellé.

- Vitesse, alcool et stupéfiants... le "cocktail épouvantable" -

Pour les forces de l'ordre, les comportements à risque restent au cœur de l'accidentologie. "Le cocktail épouvantable, c'est vitesse, alcool, stupéfiants", résume Philippe Malizard, sous-préfet de Saint-Paul, qui rappelle que la vitesse constitue un facteur majeur de risque. Écoutez.

Les piétons et les conducteurs de deux-roues font partie des usagers les plus exposés. Au Port, la situation des utilisateurs de trottinettes fait l'objet d'une vigilance plus élevée : plus de 25 accidents corporels impliquant des trottinettes y ont été recensés en 2025, contre deux en 2022, indique la police.

La préfecture indique que les actions de prévention, de sensibilisation et de répression vont se poursuivre sur l'ensemble du territoire.

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