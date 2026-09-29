Social : la grève illimitée se poursuit chez le groupe Mooland

La grève se poursuit dans le groupe Mooland ce mardi 29 septembre 2028. Alors qu'une médiation avec l'inspection du travail est prévue, le syndicat UR974 reste déterminé à améliorer les conditions de travail des chauffeurs de bus. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À son entame, le mercredi 23 septembre, la grève était annoncée comme illimitée. Et pour l'instant, la mobilisation tient pour les 50 chauffeurs de bus. Parmi leurs principales revendications, la possibilité d'être en repos un week-end par mois. Avec le roulement actuel, ces professionnels ne disposent que d'un week-end toutes les sept semaines.

Une revendication qui, pour l'instant, peine à aboutir. "Nous avons rencontré le Territoire de l'Ouest (TO) lundi matin" explique Clara Derfla, représentant du syndicat UR 974. "Et nous avons pu constater que le nombre de services payés par le TO et le nombre de conducteurs ne correspondait pas."

Pour faire évoluer les conditions de travail en place, UR 974 suggère à l'employeur de recruter davantage de chauffeurs. "On nous a dit que les chauffeurs ne pouvaient pas avoir leurs week-ends, car il y a trop d'arrêts de travail. On a alors suggéré d'embaucher pour constituer un pool de conducteurs dédiés aux remplacements de ces arrêts de travail." Contacté, le groupe Mooland, n'a pas encore donné suite à notre demande d'interview.

- Aucun protocole de sortie de grève signé -

Pour tenter de débloquer ce conflit social, une médiation va avoir lieu avec un inspecteur du travail à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ce jeudi. "Nous voulons trouver une solution, en passant par un tiers, pour faire avancer les discussions."

Pour l'heure, aucun protocole de sortie de grève n'est encore évoqué. Si Clara Derfla indique que des "avancées" ont eu lieu, la fin de la crise ne semble pas encore à l'ordre du jour.

L'impact de ce conflit sur les usagers de l'Ouest se fait sentir. Les chauffeurs grévistes officient sur la ligne de Car Jaune Saint-Pierre – Saint-Denis, dans le réseau Kar'Ouest et sur les transports scolaires.

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