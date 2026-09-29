À retenir ce soir : Bielle-Biarrey meilleur international français, grève, budget, 30 colis de cannabis et tirs à Sainte-Marie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 29 septembre 2026 : - Rugby : Louis Bielle-Biarrey à nouveau élu meilleur international français - [Photos-Vidéos] Grève du 29 septembre : 870 manifestants mobilisés à La Réunion pour défendre les services publics - Budget : enquête ouverte après un signalement de Lecornu sur des fuites dans la presse - 30 colis de cannabis acheminés de l'Hexagone à La Réunion : cinq personnes interpellées - Tirs à Sainte-Marie : la garde à vue du gendarme levée, les investigations se poursuivent

Originaire de La Réunion, Louis Bielle-Biarrey a été désigné meilleur joueur international français, comme la saison précédente. À 23 ans, il totalise déjà 29 essais en 27 sélections.

Ce lundi 28 septembre 2026, deux personnes ont été interpellées par la police après avoir visé deux bus scolaires par des jets de pierres le 8 septembre à Saint-André. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant le tribunal. Lors des faits, l'un des bus avait subi un bris de vitre. Un élève avait été blessé à la main. La Cirest avait déposé plainte.

Ce mardi 29 septembre 2026, enseignants, soignants, fonctionnaires des impôts ou simple citoyen descendent dans la rue. Gel du point d’indice, potentiel retour des jours carence, conditions de travail dégradées… La liste des raisons de la colère des agents de la fonction publique est longue alors que l'État prévoit de nouvelles coupures dans le budget 2027. Le texte sera débattu à l'Assemblée ce jeudi. "Ça suffit, on ne peut pas continuer", ont martelé les syndicats et les manifestants en marchant dans les rues de Saint-Denis. À 12 heures, la préfecture de La Réunion a communiqué les chiffres de la participation à Saint-Denis et Saint-Pierre. Au total, 870 manifestants étaient mobilisés.

Le parquet de Paris a indiqué mardi à l'AFP avoir ouvert une enquête pour violation du secret professionnel sur des fuites dans la presse autour de la préparation du budget 2027, après avoir reçu un signalement du Premier ministre.

La gendarmerie a identifié et interpellé un homme qui aurait fait acheminer une trentaine de colis contenant entre 100 grammes et un kilo de résine de cannabis. Les envois auraient commencé juin 2024, précise la gendarmerie dans un post publié sur ses réseaux sociaux ce mardi après-midi 29 septembre 2026. Au total cinq personnes ont été interpellées. À l’issue des gardes à vue deux mis en cause sont déférés devant le magistrat et trois autres sont convoqués en justice.

Ce mardi 29 septembre 2026, le parquet de Saint-Denis a informé de la levée de la mesure de garde à vue prise hier soir, à l'encontre du gendarme impliqué dans des tirs à Sainte-Marie. Ce lundi soir 28 septembre 2026, le militaire a ouvert le feu sur un homme âgé de 20 ans rue Moka à la Rivière-des-Pluies (Sainte-Marie), alors que celui-ci menaçait plusieurs personnes à l'aide d'un sabre. Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes, l'une concernant l'homme armé et l'autre concernant le militaire.