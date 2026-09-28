Sainte-Marie : un homme armé de sabre menace plusieurs personnes, un gendarme ouvre le feu

(Actualisé) Ce lundi soir 28 septembre 2026, un homme âgé de 20 ans a été blessé par arme à feu rue Moka à la Rivière-des-Pluies (Sainte-Marie). Avant le tir, la victime menaçait plusieurs personnes à l'aide d'un sabre. C'est alors que, selon nos informations, il se serait retourné vers les gendarmes. Le militaire a alors ouvert le feu. Blessée à la jambe, la victime a été transportée au CHU Nord. Selon le Sdis, l'homme était conscient lors de sa pris en charge. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon nos informations, l'homme est blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé.

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