Grève du 29 septembre : restauration scolaire et garderie non assurées, enseignants absents, des perturbations prévues dans plusieurs villes

Suite à un appel à la grève des agents de la fonction publique, des perturbations sont prévues dans plusieurs établissements scolaires de différentes villes de l'île. Ce mardi 29 septembre 2026, les villes de Sainte-Marie, de Saint-Leu, La Possession, et du Port demandent aux parents de s'informer et, lorsque cela est possible, de garder les enfants à la maison car les enseignants seront absents, ou alors parce que les services de restauration scolaire, de garderie et de surveillance ne pourront pas être assurés (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Le Port : restauration scolaire et garderie pourraient être perturbés -

Le service minimum d’accueil, et les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés. "Nous invitons les parents d’élèves à se rapprocher de la direction de l’école ou du responsable de site pour toute précision et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations attendues", insiste la ville.

- Sainte-Marie : restauration scolaire maintenue -

"L'accueil sera assuré en mode dégradé avec un service minimum mis en place" indique la municipalité.

D'après les chiffres communiqués par les services du rectorat, la ville de Sainte-Marie partage les informations suivantes : "voici les écoles qui seront le plus fortement impactées (préavis de grève des enseignants).

Albert Montlivet

Ann Mary Gaudin de Lagrange

Beaumont

Beauséjour

Desbassyns

Espérance

La Confiance

Le Village

Louis Lagourgue

Ravine Cocos

Yves Barau

- Saint-Leu : "restauration scolaire et surveillance risquent d’être fortement dégradés" -

Dans une publication, la ville indique que "les éléments rendus disponibles à ce jour ne permettent pas à la Ville d’organiser dans des conditions satisfaisantes le service minimum d’accueil prévu par la réglementation.

La municipalité annonce que l’accueil des enfants ainsi que les services de restauration scolaire et de surveillance risquent donc d’être fortement dégradés.

"Dans ce contexte, les familles qui en ont la possibilité sont invitées à prendre leurs dispositions et à privilégier une solution alternative de garde pour cette journée. Par ailleurs, si les conditions d’accueil ne permettaient plus de garantir la sécurité et une surveillance suffisante des enfants, la ville pourrait être amenée à contacter les familles afin qu’elles viennent récupérer leur(s) enfant(s) dans les meilleurs délais".

- La Possession : un service minimum organisé, restauration scolaire et accueil périscolaire sous réserve d'un effectif de personnel suffisant -

Sur son site internet la ville de La Possession indique que la restauration scolaire et l’accueil périscolaire (matin et soir) fonctionneront normalement, sous réserve de disposer d’un effectif de personnel suffisant. Ce mouvement de grève concerne également les collectivités territoriales et pourrait entraîner des perturbations au sein des services municipaux.

À ce jour, le taux d’intention provisoires de grève de l’Éducation Nationale à La Possession est :

Égal à 100% dans les écoles suivantes :

Arthur ALMERY

Auguste LACAUSSADE maternelle

Paul LANGEVIN

Service minimum d’accueil (SMA)

Un service minimum est organisé directement dans l’école pour les établissements cités ci-dessus en cas d’absence de l’enseignant.

Supérieur à 25% dans les écoles suivantes :

Alain LORRAINE

Auguste LACAUSSADE élémentaire

Evariste de PARNY

Frédéric JOLIOT CURIE

Jean JAURES

Jules JORON

Raymond MONDON

Simone VEIL

Victor HUGO

- Les Avirons : un service d'accueil minimum assuré -

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