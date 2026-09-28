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Le Port : restauration scolaire et garderie pourraient être perturbés ce mardi en raison d'un appel à la grève dans la fonction publique

  • Publié le 28 septembre 2026 à 16:16
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 16:18
restauration scolaire la possession

La ville informe les parents des écoliers du Port qu'en raison du préavis de grève du mardi 29 septembre 2026 de l’ensemble des agents de la fonction publique, le service minimum d’accueil, et les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés. "Nous invitons les parents d’élèves à se rapprocher de la direction de l’école ou du responsable de site pour toute précision et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations attendues", insiste la ville. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com

Zoom, Le Port, École

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