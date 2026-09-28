Saint-Denis : trois caillassages en trois jours, le réseau Citalis modifie le fonctionnement des bus des lignes 11 et 14

Dans un communiqué publié ce lundi 28 septembre 2026, le réseau Citalis dit déplorer et condamner "avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme perpétrés à l'encontre de ses véhicules ces derniers jours dans le secteur de Montgaillard". Trois caillassages ont été recensés en l'espace de trois jours la semaine dernière, des évènements qui obligent le réseau à modifier le fonctionnement des lignes 11 et 14. Sodiparc rappelle que "ces actes de vandalisme portent atteinte à la sécurité des voyageurs, des conducteurs et à la continuité du service public. Chaque dégradation engendre des coûts importants pour la collectivité et peut entraîner des perturbations pour l'ensemble des usagers". (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les caillassages ont eu lieu le jeudi 24 septembre 2026 à proximité du collège de Montgaillard, le vendredi 25 septembre 2026 au même endroit et le samedi 26 septembre 2026 à l'arrêt Cocotiers sur la ligne 11.

"Si aucun voyageur ni aucun conducteur n'a été blessé lors de ces incidents, plusieurs vitres de bus ont été endommagées, mettant en danger la sécurité des usagers et du personnel du réseau" indique la Sodiparc.

"Face à la répétition de ces actes et afin de garantir la sécurité de tous, CITALIS met en place, à compter de 16h00 ce jour et jusqu'à nouvel ordre, des adaptations de parcours sur les lignes 11 et 14.

Modifications sur la ligne 11

Le terminus est provisoirement reporté à l'arrêt Trinité. Les arrêts suivants ne seront plus desservis à partir de 16h00 :

CES Montgaillard

Cité de la Vierge

La Vierge

Oasis

Verger

Camélias

Sapents

Cocotiers

Château Morange

Modifications sur la ligne 14

Des déviations sont également mises en place dans les deux sens de circulation. Les arrêts suivants ne seront plus desservis :

Stade

CES Montgaillard

Cité de la Vierge

Stella

Madagascar

Parc de la Trinité

Azéma

Zola

Château Morange

Les itinéraires détaillés sont disponibles sur les réseaux sociaux et le site web de CITALIS.



La Sodiparc remercie ses voyageurs pour leur compréhension et les invite à anticiper leurs déplacements en consultant régulièrement les informations trafic diffusées via ses différents canaux de communication.