Refus d’obtempérer au Port : deux personnes interpellées, un policier blessé

Repéré alors qu’il circulait sur un scooter déclaré volé, un homme a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers ce lundi après-midi 28 septembre 2026 au Port. Il a tenté de prendre la fuite sur son deux-roues et a été poursuivi par les forces de l’ordre. Deux personnes ont été interpellées. Un policier a été légèrement blessé au poignet lors de l’interpellation (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les deux personnes ont ensuite été conduites au commissariat du Port.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits.

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