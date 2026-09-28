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Refus d’obtempérer au Port : deux personnes interpellées, un policier blessé

  • Publié le 28 septembre 2026 à 17:35
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 18:41
police nationale

Repéré alors qu’il circulait sur un scooter déclaré volé, un homme a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers ce lundi après-midi 28 septembre 2026 au Port. Il a tenté de prendre la fuite sur son deux-roues et a été poursuivi par les forces de l’ordre. Deux personnes ont été interpellées. Un policier a été légèrement blessé au poignet lors de l’interpellation (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les deux personnes ont ensuite été conduites au commissariat du Port.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes des faits.

www.imazpress.com / [email protected]

Police, Scooter, Refus d'obtempérer

guest
1 Commentaires
AVIS974
AVIS974
1 heure

ET TOUT ÇA SOUS EFFET CE QU’ON APPEL ? LE DOU ? la question centrale .. comment cette drogue parmi d’autres peuvent entrer à la réunion????

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