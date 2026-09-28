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Saint-Paul : ils commettent une dizaine de vols dans des boulangeries, plusieurs suspects interpellés

  • Publié le 28 septembre 2026 à 17:26
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 17:44
Gendarmerie

Ce vendredi 25 septembre 2026, une boulangerie saint-pauloise est victime d’un vol. Les auteurs présumés circulaient à bord d’un véhicule déjà identifié lors de faits similaires selon les forces de l'ordre. "Un dispositif de recherche est immédiatement mis en place par les militaires de la compagnie de Saint-Paul, en coordination avec leurs camarades de la compagnie de Saint-Benoît", indique la gendarmerie. Le véhicule sera rapidement intercepté, et plusieurs mis en cause seront placés en garde à vue. Ils devront répondre de 12 vols, dont 10 commis au préjudice de boulangerie. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Faits-divers, Saint-Paul, Boulangeries, Vols

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