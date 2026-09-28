Saint-Pierre : le restaurant le Petit Barket fermé après une enquête pour trafic de stupéfiants

Le restaurant le Petit Barket à Saint-Pierre, a fait l'objet d'une fermeture administrative ce jeudi 24 septembre 2026. Après des investigations menées par la police nationale, il a été avéré que des produits stupéfiants étaient consommés au sein de l'établissement. (Photo d'illustration Douanes de La Réunion)

Selon un communiqué de presse de la préfecture publié ce lundi 28 septembre 2026, "des personnes mineures étaient observées en train de consommer du dou" au Petit Barket.

Par ailleurs, l'enquête a permis de constater "plusieurs transactions ainsi qu'une organisation matérielle de nature à caractériser les faits de trafic de stupéfiants".

Raison pour laquelle la préfecture a "ordonné" la fermeture administrative du Petit Barket pour une durée de six mois.

En cas de non-respect de cette décision, le gérant s'expose à une peine pouvant aller "jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende".

"Cette décision administrative, proportionnée à la gravité des faits, en particulier l’exposition des personnes mineures à ces pratiques, illustre la détermination constante du préfet à amplifier la lutte contre les drogues et le narcotrafic" assurent les services de la préfecture.

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