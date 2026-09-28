La Cirest investit 7,44 millions d'euros pour sécuriser ses ressources en eau

La Cirest va investir 7,44 millions d'euros pour sécuriser et moderniser la gestion de l'eau sur son territoire. L'intercommunalité met ses projets en avant à l'occasion du conseil d'administration de l'Office de l'eau qui s'est tenue le 22 septembre 2026. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À l'issue du conseil d'administration de l'Office de l'eau, une série de sept projets a été annoncée sur le territoire de la Cirest.

Des projets qui représentent un investissement de 7.44 millions d'euros de la Cirest et de 1.87 million d'euros de l'Office de l'eau. Six communes de l'Est sont concernées par ces opérations destinées à "réduire les vulnérabilités des réseaux, moderniser le suivi des consommations et fiabiliser les équipements d’assainissement" selon le communiqué de presse de la Cirest.

Parmi ces projets, on trouve notamment le renforcement du forage de Ravine Creuse à Saint-André ou le renouvellement de 1.339 mètre de réseau d'eau à Sainte-Rose.

Selon Joé Bédier, président de la Cirest, "l’eau est une priorité stratégique de notre mandat. Notre responsabilité est d’agir sur tous les maillons : la ressource, la production, les réseaux et la continuité du service".

www.imazpress.com/[email protected]