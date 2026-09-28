À retenir ce soir : un gendarme tire sur un homme armé de sabre, trafic de stupéfiants, explosion à Saint-Pierre, vols dans des boulangeries et refus d'obtempérer

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 28 septembre 2026 : - Sainte-Marie : un homme armé de sabre menace plusieurs personnes, un gendarme ouvre le feu - Saint-Pierre : le restaurant le Petit Barket fermé après une enquête pour trafic de stupéfiants - Saint-Pierre : une bouteille de gaz explose dans un logement, un homme grièvement brûlé transporté en urgence absolue au CHU Sud - Saint-Paul : ils commettent une dizaine de vols dans des boulangeries, plusieurs suspects interpellés - Refus d’obtempérer au Port : deux personnes interpellées, un policier blessé

(Actualisé) Ce lundi soir 28 septembre 2026, un homme âgé de 20 ans a été blessé par arme à feu rue Moka à la Rivière-des-Pluies (Sainte-Marie). Avant le tir, la victime menaçait plusieurs personnes à l'aide d'un sabre. C'est alors que, selon nos informations, il se serait retourné vers les gendarmes. Le militaire a alors ouvert le feu. Blessée à la jambe, la victime a été transportée au CHU Nord. Selon le Sdis, l'homme était conscient lors de sa pris en charge.

Le restaurant le Petit Barket à Saint-Pierre, a fait l'objet d'une fermeture administrative ce jeudi 24 septembre 2026. Après des investigations menées par la police nationale, il a été avéré que des produits stupéfiants étaient consommés au sein de l'établissement.

(Actualisé) Les pompiers sont intervenus à 18 heures ce lundi 28 septembre 2026, dans une maison située rue Caumont à Saint-Pierre après l'explosion d'une bouteille de gaz. Un homme de 67 ans a été brûlé. La victime a été transportée en urgence absolue au CHU Sud. Selon le Sdis 974, il n'y avait pas de risque pour le bâtiment lorsqu'ils ont quitté les lieux.

Ce vendredi 25 septembre 2026, une boulangerie saint-pauloise est victime d’un vol. Les auteurs présumés circulaient à bord d’un véhicule déjà identifié lors de faits similaires selon les forces de l'ordre. "Un dispositif de recherche est immédiatement mis en place par les militaires de la compagnie de Saint-Paul, en coordination avec leurs camarades de la compagnie de Saint-Benoît", indique la gendarmerie. Le véhicule sera rapidement intercepté, et plusieurs mis en cause seront placés en garde à vue. Ils devront répondre de 12 vols, dont 10 commis au préjudice de boulangerie.

Repéré alors qu’il circulait sur un scooter déclaré volé, un homme a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers ce lundi après-midi 28 septembre 2026 au Port. Il a tenté de prendre la fuite sur son deux-roues et a été poursuivi par les forces de l’ordre. Deux personnes ont été interpellées. Un policier a été légèrement blessé au poignet lors de l’interpellation