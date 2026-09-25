Viols sur mineures à l'école Michel-Debré : une famille lance un appel à d'éventuelles autres victimes

Après l'incarcération d'un professeur de l'école Michel-Debré, au Chaudron à Saint-Denis, soupçonné de viols et de violences sexuelles sur des mineures, une famille directement concernée lance "Protéz Nout Zanfan". Son objectif : retrouver d'éventuelles autres victimes, y compris au cours des années précédentes. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Quelques jours après les révélations concernant l'enseignant de l'école Michel-Debré, une famille directement touchée par l'affaire souhaite désormais élargir l'appel à témoignages. "Bouleversés par cette situation, nous avons créé "Protéz Nout Zanfan" afin de mobiliser les familles potentiellement concernées et de faire en sorte qu'aucune victime ne reste dans l'ombre", explique-t-elle.

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La démarche concerne les enfants ayant pu côtoyer l'enseignant au cours des années scolaires précédentes, mais également dans le cadre d'autres fonctions ou activités exercées auprès de mineurs. La famille précise avoir déjà reçu le soutien d'EPAA 974, de Audrey Coridon, élue déléguée à la Jeunesse à la ville de Saint-Denis et du collectif Stop VIF.

Pour rappel, quatre fillettes scolarisées en CP avaient signalé des violences sexuelles. L'enseignant a été placé en détention provisoire et suspendu par le rectorat, qui a engagé une procédure disciplinaire et annoncé qu'il demanderait sa révocation. Une cellule d'écoute et de soutien psychologique a également été mise en place au sein de l'établissement.

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Protéz Nout Zanfan est joignable par mail à l'adresse : [email protected], sur Instagram et Facebook.

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