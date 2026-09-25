À retenir ce soir : Joé Bédier, police, grippe, drogues et agents de France Travail en grève mardi

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 25 septembre 2026 : - Saint-André : Joé Bédier assure attendre la décision du tribunal administratif "avec respect et sérénité" - Police : la brigade des moyens aériens va déployer ses drones au-dessus de La Réunion - L'épidémie de grippe s'intensifie encore à La Réunion, les passages aux urgences sont en augmentation - Drogues : une filière de mules acheminant de la cocaïne vers La Réunion a été démantelée par la police - Les syndicats de France Travail appellent les agents à faire grève et à manifester mardi

Ce vendredi 25 septembre 2026, le rapporteur public a préconisé l’annulation du scrutin municipal de mars dernier à Saint-André. Joé Bédier, maire de la ville, souhaite faire une mise au point : "Je veux toutefois rappeler que ses conclusions ne constituent pas la décision du tribunal. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 1ᵉʳ octobre prochain." Le maire de Saint-André, également président de la Cirest, affirme attendre "avec respect et sérénité la décision du tribunal administratif" tout en "assurant l’exercice de ses responsabilités d'élu".

La nouvelle brigade des moyens aériens (BMA) de la police nationale a été présentée ce vendredi 25 septembre 2026 à Saint-André. Elle est composée de quatre policiers notamment formés au pilotage de drones. La brigade peut être déployée à toute heure en "fonction des missions" de surveillance. La police précise que le le "recours à cette technologie est strictement encadré"

Le bulletin de surveillance sanitaire le plus récent vient d'être publié ce vendredi 25 septembre 2026. Santé Publique France insiste sur le fait que l'épidémie de grippe s'intensifie encore. Dans le même temps les passages augmentent

La brigade de stupéfiants du service territorial de police judiciaire a mis un jour une filière de mules transportant de la cocaïne vers La Réunion. Une enquête, qui s'est étalé sur huit mois, et qui a permis de saisir de la drogue dont la valeur est estimée à 100.000 euros.

Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation ce mardi 29 septembre 2026. Les employés de France Travail sont appelés eux aussi à manifester. Les syndicats demandent l’augmentation générale des salaires, l'arrêt immédiat du déploiement du plan d’efficience