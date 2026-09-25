Saint-Denis : budget supplémentaire, logement, jeunesse et École du bonheur au programme du conseil municipal

À l'occasion du conseil municipal, ce vendredi 25 septembre 2026, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts a tenu une conférence de presse. Au total, 58 rapports seront présentés, parmi lesquels plusieurs délibérations majeures : budget supplémentaire 2026, logement, jeunesse, École du bonheur et plus largement cadre de vie des Dionysien.ne.s. "Des décisions qui traduisent concrètement la poursuite de nos investissements et notre action au plus près du quotidien des habitant.e.s", assure la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En amont du conseil municipal, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, présente quelques rapports à l'ordre du jour. Écoutez.

Parmi les principaux dossiers soumis au conseil municipal figure le budget supplémentaire 2026 de Saint-Denis. La collectivité annonce disposer de 42,5 millions d'euros d'excédent, dont environ 76 % doivent être affectés à l'investissement. Au total, la Ville prévoit ainsi de porter ses investissements à près de 70 millions d'euros pour 2026, un seuil qui n'a, selon la municipalité, jamais été atteint depuis au moins 2008.

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"Ce n'est pas un second budget, ni un changement de cap, c'est la confirmation de notre trajectoire politique, financière et d'abord humaine", défend Gérard Françoise, 3ème adjoint, délégué aux finances, à la fiscalité et à la commission communale des impôts directs. La municipalité assure que ces investissements seront réalisés sans augmentation des taux d'imposition et sans nouvel emprunt. Une enveloppe supplémentaire de 6,8 millions d'euros doit notamment renforcer les moyens consacrés à la propreté, aux espaces verts, aux bâtiments communaux et à la voirie.

- Rafraîchir les cours et renforcer l'inclusion à l'École du bonheur -

L'École du bonheur, l'un des axes portés par la majorité municipale, occupera également une place importante dans les délibérations. Face aux fortes chaleurs à La Réunion, trois établissements doivent bénéficier d'une opération de renaturation des cours d'école : l'école Ancien Théâtre, en centre-ville, Jean-Baptiste Bossard à Sainte-Clotilde et Damase Legros, au Chaudron. Au programme : suppression d'une partie de l'enrobé, remplacé par des matériaux plus perméables, plantations et création de zones de calme. Le tout, pour un montant estimé à 1,38 million d'euros.

À Damase Legros, la ville de Saint-Denis prévoit le lancement, à compter du 26 octobre prochain, d'une expérimentation destinée aux enfants en situation de handicap. Un service médico-social implanté directement dans l'école pourra accueillir dans un premier temps 12 élèves de 6 à 11 ans et accompagner, à terme, jusqu'à 60 enfants du quartier pendant trois ans. "L'idée est d'avoir un parcours de l'enfant et essayer de ne pas avoir de ruptures dans ce parcours éducatif", explique Sybille Boyer, élue déléguée à l'École du Bonheur.

- Logement : 38% de logements sociaux à Saint-Denis -

Sur le logement, plusieurs garanties d'emprunt accordées aux bailleurs sociaux doivent être examinées. Ericka Bareigts rappelle que Saint-Denis compte 38 % de logements sociaux, contre 25 % exigés par la loi SRU, et appelle à une meilleure répartition de l'effort à l'échelle de La Réunion.

La municipalité entend également soutenir le logement intermédiaire pour permettre aux actifs de rester ou de revenir vivre dans la capitale. "Nous voulons accueillir les travailleuses et les travailleurs dionysiens qui ont été à un moment obligés de quitter la ville", explique la maire, qui met notamment en avant le maintien des solidarités familiales.

- Jeunesse : les bourses de voyage maintenues -

La politique jeunesse est également au menu du conseil municipal. Depuis 2020, 2.590 jeunes ont bénéficié des bourses de voyage de Saint-Denis, pour un montant cumulé de près de 1,22 million d'euros, selon les chiffres présentés par la Ville. Pour la période allant de septembre 2026 à janvier 2027, 56 des 66 dossiers examinés ont reçu un avis favorable, représentant 24.900 euros.

La municipalité insiste sur la dimension éducative de ce dispositif. "Ce n'est pas financer le projet de vacances de tel ou tel jeune", souligne Audrey Coridon, élue déléguée à la jeunesse, mais accompagner des projets pédagogiques, sportifs ou professionnels. Dix-neuf jeunes des Camélias, de Montgaillard et de La Chaumière sont actuellement au Mozambique dans le cadre d'un projet autour du surf et de l'ouverture culturelle.

- Des moyens supplémentaires pour les associations -

Enfin, la ville de Saint-Denis veut renforcer le soutien au tissu associatif, qu'elle présente comme "un maillon essentiel de ses politiques de proximité". Au total, 1,6 million d'euros sont notamment prévus dans le budget supplémentaire, auxquels s'ajoutent différentes enveloppes consacrées à la prévention, à l'insertion, à l'éducation populaire et à la petite enfance.

Dans un contexte où Ericka Bareigts dénonce à plusieurs reprises un "retrait de l'État", notamment en matière d'éducation et de jeunesse, la maire revendique le maintien des investissements municipaux. Regardez.

"On fait encore plus parce que l'État se retire", affirme-t-elle. Un positionnement que la municipalité entend traduire dans les 58 rapports présentés, ce vendredi, au conseil municipal.

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