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À La Réunion, un élève de 11 ans transporté aux Urgences après avoir consommé un joint

  • Publié le 25 septembre 2026 à 16:00
  • Actualisé le 25 septembre 2026 à 16:46
Les usagers de drogue confrontés au confinement se débrouillent comme ils peuvent

Un enfant de onze ans a été transporté aux urgences ce jeudi 24 septembre 2026 après avoir consommé un joint qu'il aurait "trouvé sur la voie publique" selon la police.

Un élève de onze ans a été transporté aux urgences après avoir fumé un joint le jeudi 24 septembre 2026.

Selon un post de la police, un "élève de 11 ans a trouvé un joint de cannabis sur la voie publique et l'a consommé".

Après avoir fait un malaise, l'enfant a été pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital.

Selon la police, il a pu "sortir en fin de matinée".

Une "enquête judiciaire est en cours afin de déterminer les circonstances exactes" de cette affaire.

www.imazpress.com/[email protected]

Joint, Enfant, Urgences, Faits-divers, Drogues, Police

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