Drogues : une filière de mules acheminant de la cocaïne vers La Réunion a été démantelée par la police

La brigade de stupéfiants du service territorial de police judiciaire a mis un jour une filière de mules transportant de la cocaïne vers La Réunion. Une enquête, qui s'est étalé sur huit mois, et qui a permis de saisir de la drogue dont la valeur est estimée à 100.000 euros. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur une période de huit mois, la brigade de stupéfiants du service territorial de police judiciaire (STPJ) de la Réunion "a démantelé un réseau d’acheminement de « mules » transportant des produits stupéfiants depuis la métropole vers la Réunion dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Saint-Denis ".

Une enquête démarrée après l'interpellation successive de deux mules transportant de la cocaïne ingérée en janvier 2026. Le poids total "était de 424 grammes, soit une valeur marchande de 55 000 euros".

En remontant cette filière, les enquêteurs sont "parvenus à mettre au jour un réseau criminel composé de trafiquants d’origine guyanaise qui s’étaient spécialisés dans l’envoi de cocaïne à la Réunion grâce au recrutement de « mules".

Mi-avril 2026, une nouvelle mule transportant 234 grammes de cocaïne ingérés était interceptée. Selon le communiqué de la police "un important dispositif policier permettait de la prendre en charge à la sortie de l’aéroport et de l’interpeller sur Saint-Denis lors d’un contact avec la tête de réseau. Une autre mule était localisée concomitamment sur le Tampon".

En suivant ce fil, lors d'une troisième étape, "les enquêteurs du STPJ se déplaçaient dans la Marne en métropole pour interpeller avec le service interdépartemental de police judiciaire de Reims un couple impliqué dans 3 transports de produits stupéfiants sur la Réunion et pour entendre plusieurs mules présumées. 3680 euros et des balances de précision étaient saisis."

Au total, ce sont sept membres de ce même réseau qui étaient "déférés devant la Justice, de la drogue était saisie pour une valeur marchande de 100 000 euros, et une douzaine de mules s’avéraient être impliquées dans la filière".

Selon les services de la police, cette affaire est emblématique de "l’augmentation du phénomène d’acheminement de produits stupéfiants vers la Réunion à travers le vecteur aérien, et la structuration de ces réseaux criminels qui nécessitent un travail d’enquête et de recoupements approfondi pour les démanteler".

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