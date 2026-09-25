Les syndicats de France Travail appellent les agents à faire grève et à manifester mardi

Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation ce mardi 29 septembre 2026. Les employés de France Travail sont appelés eux aussi à manifester. Les syndicats demandent l’augmentation générale des salaires, l'arrêt immédiat du déploiement du plan d’efficience et la suspension du déploiement de tout nouveau projet intégrant l’Intelligence Artificielle(Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les organisations CFDT, CFTC, CGT, CFE-CGC, cgt-FO, FSU, SNAP, STC, SUD, UNSA de France Travail revendiquent :

L’augmentation générale des salaires et traitements afin de permettre une amélioration du pouvoir de vivre des agent.es de France Travail et de reconnaître les efforts des personnels depuis la mise en place de France Travail,

L’arrêt immédiat du déploiement du plan d’efficience, et l’arrêt des réorganisations permanentes qui désorganisent les collectifs de travail, fragilisent les équipes et alimentent un climat d’incertitude devenu insupportable.

La garantie d’un véritable service rendu à nos usager.es par le recrutement de CDI, passant notamment par la titularisation des CDD au regard de la charge de travail accru du personnel afin de pouvoir réaliser nos missions de service public avec des moyens alloués en conséquence

La suspension du déploiement de tout nouveau projet intégrant l’Intelligence Artificielle, tant qu’un accord collectif n’aura pas été négocié afin d’encadrer son utilisation, ses impacts sur les métiers et les garanties apportées aux agent.es

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