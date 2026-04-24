Saint-Denis : un budget primitif de 351,3 millions d’euros pour 2026

Réuni ce vendredi 24 avril, le Conseil municipal a examiné plusieurs délibérations majeures, traduisant les priorités de la Ville malgré un contexte économique contraint. Avec un budget primitif de 351,3 millions d’euros voté, la municipalité fait "le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition, dans la continuité des engagements pris depuis 2016, afin de préserver les ménages, notamment les classes moyennes, tout en maintenant un haut niveau de service public". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans le cadre du Budget primitif 2026, la Ville de Saint-Denis fait le choix de maintenir les taux des impôts directs locaux. Cette décision s'inscrit dans une trajectoire constante : le taux de la taxe foncière n’a pas augmenté depuis 2016. Saint-Denis dispose aujourd’hui du deuxième taux le plus faible de La Réunion, et du troisième parmi les villes françaises de plus de 100 000 habitants.

Ce maintien vise à préserver le pouvoir d’achat des familles dionysiennes tout en garantissant la poursuite des politiques publiques engagées. Il traduit un équilibre assumé entre responsabilité financière et ambition pour le territoire.

Il s’accompagne de mesures concrètes en faveur du pouvoir d’achat, comme le dispositif « coup de pouce » mis en œuvre par la municipalité pour soutenir les Dionysien.ne.s dans leur quotidien. Cette aide exceptionnelle de 40€, versée en deux temps, s’adresse aux travailleurs modestes pour faire face à la hausse des carburants. Cette décision, à l’échelle d’une famille, représente un soutien immédiat et tangible pour faire face aux dépenses indispensables.

- Un budget responsable -

Adopté à hauteur de 351,3 millions d’euros, dont 87,8 millions d’euros consacrés à l’investissement et 222,8 millions d’euros consacrés à la section de fonctionnement, ce budget s’inscrit dans une trajectoire financière maîtrisée, conciliant ambition et responsabilité. Il constitue la traduction concrète des orientations budgétaires déjà définies et portées par la Ville.

Il permet de poursuivre des projets structurants pour le territoire, tels que Dionypark (coût global avoisinant 25 millions d’euros), la rénovation du Grand Marché (plus de 15 millions d’euros), l’achèvement de la deuxième phase de travaux de l’Ancien Hôtel de Ville (plus de 6 millions d’euros) ou encore les projets de rénovation urbaine Nord Est Littoral (PRUNEL) et de Renouvellement urbain du Chaudron (RUCH), tout en maintenant des investissements du quotidien essentiels à la qualité de vie des habitant.e.s.

La municipalité confirme notamment son engagement en faveur de la jeunesse, avec un effort significatif consacré à la rénovation des écoles (plus de 4 millions d’euros engagés), ainsi que des investissements importants en matière de voirie et d’équipements sportifs (plus de 20 millions d’euros sur 2026 et 2027), afin d’améliorer concrètement les conditions d’accueil dans les écoles, la sécurité des déplacements et l’accès aux équipement de proximité.

Dans un contexte économique incertain, ce budget s’appuie sur une gestion rigoureuse des dépenses et une anticipation des risques. Il conserve une dimension redistributive, en direction des publics les plus fragiles et des classes moyennes.

- Bleu Mascarin : un projet structurant au service des solidarités -

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine Nord-Est Littoral (PRUNEL), la Ville poursuit la transformation du territoire avec l’opération « Bleu Mascarin », située dans le bas de la rue Maréchal Leclerc. Ce projet prévoit notamment la création d’un pôle médico-social innovant, destiné à répondre aux enjeux du vieillissement de la population et au manque de solutions d’accueil adaptées pour les personnes âgées.

Il comprend notamment l’extension de l’EHPAD existant avec plus de 20 places supplémentaires, la création d’une résidence autonomie de 32 logements, d’une maison d’accueil familial de 15 places, ainsi qu’un tiers- lieu intergénérationnel favorisant le lien social.

Ce projet contribuera notamment à renforcer l’attractivité du secteur, à proximité du futur parc urbain Dionypark.

En actant l’évolution de la destination du site en équipement public médico-social et en désignant la SEDRE comme opérateur, la Ville affirme sa volonté d’anticiper les besoins de demain, de lutter contre l’isolement et d’accompagner le vieillissement dans la dignité.