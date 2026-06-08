À retenir ce soir : hiver austral, aéroport de Pierrefonds, Patrick Bruel en garde à vue, bouteilles de gaz et rassemblement pour Lyhanna

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 8 juin 2026 : - Un hiver moins frais mais pluvieux s'annonce pour La Réunion - Aéroport de Pierrefonds : la présidente du Syndicat mixte démissionne - Visé par des accusations de viols et d'agressions sexuelles, Patrick Bruel placé en garde à vue - Des bouteilles de gaz rappelées par OLA Energy à La Réunion - Saint-Denis : un rassemblement pour Lyhanna pour dénoncer "une défaillance sociétale"

Au cours des prochains mois - juin, juillet et août - Météo France prévoit un hiver moins frais que d'habitude avec des températures au-dessus des normales. La pluie devrait également être bien présente avec une pluviométrie plutôt excédentaire par rapport à la normale à La Réunion. Un scénario "normal à humide" alors que le département se trouve en pleine saison sèche. Toutefois, ces faibles averses ne pourront pas combler le déficit actuel.

Élue présidente de l'aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre) le mardi 26 mai 2026, Marine Adigadou a démissionné de cette fonction "pour raisons personnelles". L'information a été confirmée à Imaz Press ce lundi 8 juin, par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pierrefonds. Selon le Syndicat, l'élection du prochain président devrait avoir lieu le 19 juin.

Patrick Bruel a été placé en garde à vue dans le cadre des plaintes pour violences sexuelles déposées contre lui, indique Francde Info ce lundi 8 juin 2026. Le chanteur de 67 ans est visé par des accusations de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes. "Il est entendu dans les locaux du 1er district de la police judiciaire à Paris" informe France Info. Patrick Bruel reste présumé innocent.

Certaines bouteilles de gaz OLA Energy sont actuellement concernées par une opération de rappel à La Réunion. Les bouteilles sont de couleur bordeaux et portent la pastille bleue numéro 5.

Ce lundi 8 juin 2026 - au lendemain d'une marche blanche pour Lyhanna - La Réunion se rassemble, à 17h30 devant le tribunal de Champ-Fleuri et à 21 heures devant l'église de L'Etang-Salé-les-Hauts. Une mobilisation pour dénoncer "une défaillance sociétale" et rappeler "qu’au-delà du prénom de Lyhanna, il y a des enfants victimes de violences, ceux dont la parole n’a pas été entendue, ceux qui attendent encore que les adultes les protègent", souligne le collectif Stop VIF.