[Photos] De l’Everest à L’Étang-Salé : des champions du monde de freefly dans le ciel de La Réunion

Les 3 et 4 octobre 2026, le Paraclub de Bourbon accueille Greg Crozier et Karine Joly, champions du monde de parachutisme artistique. Habitués des sauts hors normes aux quatre coins de la planète, ils viennent partager leur expérience avec les parachutistes réunionnais pendant deux week-ends d’animation et de perfectionnement dans le ciel du Sud. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué du Paraclub de Bourbon (Photos : D.R)

Après un premier week-end les 19 et 20 septembre dernier, Airwax sera de nouveau aux côtés des parachutistes réunionnais les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026, au Paraclub de Bourbon.

Fondateurs de l’équipe Airwax et champions du monde de freefly, ils sont accueillis par le Paraclub de Bourbon pour quatre journées de sauts et de partage d’expérience avec les parachutistes de l’île.

- L’expérience de champions du monde partagée avec les parachutistes réunionnais -

Créée en 2008, l’équipe Airwax remporte dès l’année suivante le Championnat de France de freefly, puis la Coupe du monde de freefly en 2012, avant de décrocher en 2018 le titre de championne du monde.

Greg et Karine, véritables ambassadeurs de la discipline, continuent de promouvoir leur sport en participant également à toutes les tentatives de records du monde de vol en grande formation, que ce soit en vol tête en haut ou en vol tête en bas. Ensemble, ils ont réussi à établir 11 records du monde, auxquels s’ajoutent 2 records 100 % féminins pour Karine.

Le freefly est l’une des disciplines les plus spectaculaires du parachutisme sportif. Les parachutistes évoluent dans les trois dimensions, dans toutes les positions, et enchaînent figures et transitions à grande vitesse.

Pendant ces deux week-ends, Greg Crozier et Karine Joly accompagnent les parachutistes réunionnais lors de sauts consacrés au perfectionnement technique et à la progression en freefly.

Cette venue s’inscrit dans une démarche menée toute l’année par le Paraclub de Bourbon. En complément des animations et sessions de perfectionnement assurées par ses initiateurs réunionnais, le club accueille régulièrement des coachs et athlètes extérieurs afin d’offrir aux pratiquants de l’île de nouvelles opportunités de progression, de les confronter à des approches pédagogiques et techniques différentes et de leur permettre de bénéficier de l’expérience de spécialistes de haut niveau.

"Faire venir Greg et Karine à La Réunion est une vraie opportunité pour nos pratiquants, qui peuvent bénéficier de l’expérience de deux champions du monde directement sur leur zone de saut. C’est aussi l’occasion de montrer une facette du parachutisme moins connue du grand public : au-delà du tandem, c’est un sport qui regroupe de nombreuses disciplines, avec une vraie technicité et une recherche permanente de progression" assure Clément Camenen, président du Paraclub de Bourbon

- De l’Everest aux pyramides d’Égypte : des sauts hors normes -

Au-delà de la compétition, Greg Crozier et Karine Joly se sont aussi fait une spécialité des sauts dans certains

des endroits les plus spectaculaires de la planète.

Ils ont notamment sauté à plusieurs reprises au-dessus des pyramides de Gizeh, dont deux fois de nuit, mais aussi au-dessus de la pyramide de Chichén Itzá au Mexique, de la plage de Copacabana à Rio, de la Grande Barrière de corail et d’Ayers Rock en Australie, de Los Roques au Venezuela et des Lençóis au Brésil, ainsi

qu’aux Seychelles, aux Maldives, à Bali et même au-dessus de Bora Bora.

En 2024, Greg et Karine réalisent un record du monde de nuit historique, qu’ils présenteront au président de la République, ainsi qu’un saut exceptionnel face à l’Everest, depuis un hélicoptère à près de 7 000 mètres d’altitude et sous oxygène.

C’est cette expérience unique, acquise dans les airs et sur les zones de saut du monde entier - plus de 200 sites - que les deux champions viennent aujourd’hui partager avec les parachutistes réunionnais.

Un rendez-vous spectaculaire à suivre dans le ciel du Sud en octobre.

