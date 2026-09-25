L'épidémie de grippe s'intensifie encore à La Réunion, les passages aux urgences sont en augmentation

Le bulletin de surveillance sanitaire le plus récent vient d'être publié ce vendredi 25 septembre 2026. Santé Publique France insiste sur le fait que l'épidémie de grippe s'intensifie encore. Dans le même temps les passages augmentent (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon ce bulletin sanitaire, on assiste à une "intensification" de l'épidémie de grippe avec une forte augmentation des passages aux urgences. "Le virus A(H1N1)pdm09 demeure prédominant".

Les cas de gastro-entérite sont également plus présents avec une "forte progression de l’activité en médecine de ville".

Pour la leptospirose, la dengue et la bronchiolite, Santé publique ne relève qu'un impact sanitaire négligeable.

Dans le cas de la variole du singe ou Mpox, le dernier cas signalé remonte à début d'août, soit presque deux mois.

www.imazpress.com / [email protected]