Nos députés sont-ils pour ou contre protéger les enfants en votant la perpétuité pour les récidivistes de crimes sexuels ?

Pour bien comprendre ce qui se joue actuellement à l’Assemblée nationale, il faut revenir au 17 juillet dernier. Ce jour-là, les députés devaient se prononcer sur une mesure forte : l’instauration de la prison à perpétuité pour les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Contre toute attente, cet article a été rejeté. Un nouveau vote, décisif pour l’avenir de cette loi, aura lieu ce mardi 21 juillet.

Quel est le positionnement de nos députés réunionnais ?

Sur un sujet d’une telle gravité, alors que notre île recense en moyenne près de 1.000 mineurs victimes de violences sexuelles supplémentaires chaque année, le silence n’est pas acceptable. Les citoyens ont un besoin absolu de comprendre les décisions et les positionnements de ceux qui les représentent face à ce chiffrage dramatique.

À ce jour, nous savons que deux de nos députés ont fait le choix de co-signer un amendement visant à supprimer purement et simplement la peine de réclusion criminelle à perpétuité prévue par le texte. Ce positionnement politique mérite aujourd’hui d’être expliqué avec clarté et pédagogie aux électeurs réunionnais afin que chacun puisse en comprendre les motivations réelles.

Plus largement, un autre fait interpelle : l’autre partie des députés de La Réunion était absent lors du vote du 17 juillet sur cette disposition. Quelle qu’en soit la raison, cette absence collective sur un sujet aussi sensible soulève de légitimes interrogations. Les Réunionnais sont en droit de connaître les positions de leurs représentants sur un débat qui concerne directement la protection des enfants. Nos familles méritent mieux que le silence, des calculs des groupes politiques ou l’absence vulgaire sur un vote d’une telle importance.

Un appel à la responsabilité avant mardi

Nous n'attendons pas de nos élus qu'ils s’alignent bêtement sur une position prédéfinie par leur groupe politique au niveau national. Respectez l'ensemble des Réunionnais en défendant vos administrés vulnérables et en exprimant publiquement votre vision de ce texte. Nous vous demandons de rendre des comptes sur un sujet aussi important s'il vous plait.

À l’approche du vote solennel prévu ce mardi 21 juillet 2026, nous appelons donc l’ensemble des députés de La Réunion à faire connaître clairement leur position médiatiquement. Les Réunionnais ont le droit de savoir comment leurs élus entendent voter sur une question aussi fondamentale que la protection de l’enfance. Une réponse transparente est attendue avant le scrutin, et non une explication justificative après celui-ci.

En tant que citoyen, je repose fermement cette question : Nos députés sont-ils pour ou contre protéger les enfants en votant la perpétuité pour les récidivistes de crimes sexuels sur les enfants ?

Julien Hoarau

Citoyen Engagé