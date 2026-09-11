Octroi de mer : Demain la Réunion salue la prolongation européenne et appelle à une refonte stratégique

La Commission européenne propose de prolonger le régime dérogatoire de l’octroi de mer jusqu’à la fin de l’année 2030 et d’élargir la liste des productions réunionnaises pouvant en bénéficier. Demain la Réunion se félicite de cette décision, tout en plaidant pour une vision politique assumée afin de transformer cet impôt en un véritable levier de souveraineté économique et de justice territoriale.

Demain la Réunion estime que le prolongement de l’octroi de mer constitue une bonne décision.

Cette prorogation permettra notamment aux collectivités municipales d’assurer un fonctionnement optimal et de préserver leurs capacités d’investissement dans un contexte budgétaire contraint.

- Un levier de souveraineté économique et de justice territoriale -

Pour Demain la Réunion, l’octroi de mer n’est pas un simple vestige fiscal. Il représente un levier stratégique de souveraineté économique et de justice territoriale.

Son maintien se justifie non par l’exception, mais par la nécessité d’une concurrence équitable face aux déséquilibres structurels qui pèsent sur notre économie : éloignement, petite taille du marché, dépendance logistique.

Repenser l’octroi de mer pour mieux protéger l’économie réunionnaise

Cependant, Demain la Réunion estime qu’il faut une vision politique assumée pour repenser l’octroi de mer comme un instrument de protection ciblée pour les économies insulaires et ultramarines fragiles.

Ce dispositif doit être rééquilibré par des contreparties claires : baisse des marges locales, clauses de revoyure régulières et fléchage vers la diversification productive.

Sortir d’une logique de rente pour construire un développement endogène

Dans ce contexte fragile, l’objectif porté par DLR est de viser un accord politique entre l’État, les collectivités et les acteurs économiques.

Il s’agit de sortir d’une logique de rente pour entrer dans une logique de développement endogène maîtrisé, au service de l’emploi et de la production locale.

Pour un octroi de mer juste, efficace et tourné vers l’avenir

Demain la Réunion réaffirme son engagement pour un octroi de mer juste, efficace et tourné vers l’avenir.