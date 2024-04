Offensive prévue sur la ville de Rafah : le PLR s’insurge face au génocide qui continue

Selon la presse américaine et israélienne, l’offensive d’Israël sur la ville gazaouie de Rafah pourrait débuter "très bientôt". Or, cette ville, qui est le principal point d’entrée de l’aide humanitaire, accueille également plus de la moitié de la population de Gaza, qui s’y est tant bien que mal réfugiée (Photo : AFP)

Le PLR s’insurge devant ces crimes de guerre annoncés et réclame un cessez-le-feu immédiat.

Depuis deux cents jours, près de 35 000 Palestiniens ont perdu la vie. Sur ce total, plus de 70% sont des femmes et des enfants. Cette population enclavée qui ne sait où fuir s’est grandement réfugiée dans la ville de Rafah, la prochaine cible de l’armée israélienne.

Une situation inacceptable et choquante pour le PLR qui rejoint les nombreux pays et organisations internationales et met en garde la population mondiale contre ce qui s’annonce comme le prolongement du genocide en cours dans les territoires palestiniens.

Le PLR, fidèle à ses valeurs progressistes et attaché à la solidarité internationale, réaffirme son engagement en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, la mise en œuvre d’une solution pacifique et durable à travers la reconnaissance d’un État Palestinien, conformément aux accords d’Oslo.

Pour La Réunion