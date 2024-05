Olivier Bancoult élevé au grade de "Grand Commandeur"

Ce mercredi 15 mai 2024, lors de la journée des "Lauréats de la fête Nationale", Olivier Bancoult, leader du Groupe Réfugiés Chagos, a reçu la plus haute distinction de la République de Maurice, celui de Grand Commandeur de l’étoile et de la clé de l’Océan Indien (G.C.S.K). La cérémonie officielle s'est déroulée au State House à Maurice, en présence des membres du gouvernement. Parmi 47 récipiendaires, Olivier Bancoult et le Dr J.C Autrey ont reçu la plus haute distinction.

Comme à chaque anniversaire de la fête nationale de l’Indépendance à Maurice, le 12 mars, le premier ministre annonce les noms des personnes qui ont été choisies pour leur précieuse contribution pour le pays. Ce mercredi, le président de la République de Maurice, Prithvirajsing Roopun, lui-même Grand Commandeur de l’étoile et de la clé de l’Océan Indien (G.C.S.K) a remis leur médaille à chacun des lauréats. C’était un moment émouvant et rempli de fierté pour les lauréats, leur famille, et dans le cas Olivier Bancoult pour toute la communauté chagossienne.

C’est en toute humilité que Olivier Bancoult a reçu son prix des mains du Président de la République, pour sa contribution inestimable au bien-être de la communauté chagossienne. Il dédie son titre à tout le peuple Chagossien par ces mots : "na inn par zot komba dan sa médaye la. Sa zot médaye".

Pour l’occasion, une forte délégation de 7 élus Chagossiens a pu participer à la cérémonie, accompagnés d’un de leur bienfaiteur mauricien et d’un représentant de La Réunion, Julie Pontalba, au nom du Mouvement Réunionnais pour la Paix et du comité de solidarité Chagos La Réunion.

Pour le Comité de Solidarité Chagos - La Réunion

Georges Gauvin et Alain Dreneau,

Pour le Mouvement Réunionnais Pour la Paix

Julie Pontalba