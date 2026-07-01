Opération Emmanuel Roche au Ruisseau : les familles attendent des réponses

Depuis plusieurs semaines, des familles nous ont interpellés concernant le programme de logements Emmanuel Roche, au Ruisseau. Leurs principales préoccupations sont le manque de communication et l'opacité autour de la livraison des logements. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Après plusieurs reports de la date de livraison, elles ne savent plus à quoi s'attendre et s'inquiètent à juste titre.

À l'approche de la rentrée scolaire du mois d'août, cette incertitude est difficile à vivre. Beaucoup de familles ont besoin de s'organiser, que ce soit pour leurs enfants à scolariser, leur emploi ou leur aménagement. Elles demandent simplement à être informées et considérées.

Aujourd'hui, la commission d'attribution ayant été réalisée, nous demandons que les futurs locataires puissent connaître la situation réelle de la résidence, les causes de ce retard de plusieurs mois et les délais désormais envisagés.

Les familles concernées demandent des réponses claires. Elles méritent de la transparence et de la visibilité.

En tant qu'élue d'opposition, il est de mon devoir de relayer leur inquiétude et de demander plus de clarté sur ce dossier.

J'invite Monsieur le Maire à prendre ses responsabilités envers ses concitoyens en communiquant dans les meilleurs délais les réponses attendues afin de permettre aux familles d'envisager leur projet de vie avec davantage de sérénité.