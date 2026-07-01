Sainte-Marie : un hiver austral actif, gratuit et accessible à tous les jeunes avec le dispositif "Sport Vacances 2026"

Ce mercredi 1 er juillet 2026, la maire de Sainte-Marie, Céline Sitouze, a dévoilé le dispositif "Sport vacances 2026" pour les jeunes de la commune. Des activités sportives gratuites de proximité seront proposées dans plusieurs quartiers de la ville afin de permettre aux enfants et aux jeunes de profiter d'un loisir près de chez eux. En août par exemple, ils pourront profiter d'un programme d'animations aquatiques à la piscine municipale de Flacourt, le tout encadré par des éducateurs qualifiés. Les objectifs : favoriser l'accès au sport afin de permettre à chaque jeune, sans distinction de quartier ou de situation sociale, de pratiquer gratuitement une activité sportive pendant les vacances. (Photos : ville de Sainte-Marie)

Après la mise en œuvre de la cantine scolaire à 1 euro par trimestre et le renforcement de l'accompagnement financier en faveur des accueils périscolaires et extrascolaires, la municipalité poursuit les annonces avec cette fois la prise en charge des jeunes lors des vacances scolaires avec "Sport Vacances", un dispositif entièrement gratuit destiné aux jeunes Saint-Mariens.

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"Cette initiative traduit une conviction forte" annonce la municipalité "Chaque enfant doit pouvoir accéder à des activités éducatives, sportives et de loisirs, quelles que soient les ressources de sa famille ou son quartier de résidence".

La ville de Sainte-Marie explique ce choix dans un communiqué : "Dans un contexte où le coût de la vie pèse lourdement sur le budget des ménages, la ville fait le choix d'investir dans sa jeunesse. Parce que les vacances doivent être un temps d'épanouissement, de découverte et de partage pour tous, la municipalité prend en charge l'intégralité du coût de ce dispositif afin qu'aucun jeune ne renonce à pratiquer une activité sportive pour des raisons financières."

"À Sainte-Marie, nous faisons le choix d'investir dans notre jeunesse. Parce que le sport est un formidable levier d'éducation, de santé, d'inclusion et d'émancipation, nous voulons que chaque jeune puisse vivre des vacances enrichissantes, sans que le coût soit un obstacle pour les familles" déclare la municipalité.

- Activités sportives en juillet et animations aquatiques août -

Au programme en juillet : le sport au cœur des quartiers avec des activités sportives de proximité seront proposées dans plusieurs quartiers de la commune afin de permettre aux jeunes de pratiquer une activité près de chez eux, dans un esprit de convivialité, de découverte et de partage.

En août : les animations aquatiques auront lieu à la piscine municipale de Flacourt.

Les jeunes pourront participer gratuitement à des activités aquatiques variées dans un environnement sécurisé, encadré par des éducateurs qualifiés.

Les objectifs sont multiples pour la ville de Sainte-Marie : Promouvoir le vivre-ensemble, créer des moments de rencontre entre les jeunes des différents quartiers afin de renforcer les liens sociaux et le sentiment d'appartenance à la commune, mais aussi soutenir le pouvoir d'achat des familles, en prenant intégralement en charge le financement des activités, la ville allège les dépenses des ménages et garantit un accès équitable aux loisirs.

Les inscriptions sont réalisées auprès du service des sports, avec les documents obligatoires suivants : fiche d’inscription et autorisation parentale. Les places sont limitées afin de garantir un encadrement de qualité.

Le service des sports est disponible au 0262 53 05 00 et à l'adresse suivante [email protected]

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