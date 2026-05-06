Ouverture du capital de Tereos : les JA appellent à la transparence

Dans un contexte marqué par les annonces de cession de parts au sein de Tereos Océan Indien, les Jeunes Agriculteurs Réunion expriment leur vigilance et appellent à l’ouverture d’un dialogue direct avec la direction du groupe. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Il y a dix ans de cela, les Jeunes Agriculteurs Réunion défendaient une position claire : permettre aux planteurs d’intégrer le capital de l’outil industriel. Une orientation portée lors de la cession des sucreries de Quartier Français, et qui avait alors suscité de fortes critiques et oppositions, notamment de la part du syndicat majoritaire de l’époque. Il est d’ailleurs particulièrement révélateur de constater que certaines propositions aujourd’hui mises en avant dans le débat public rejoignent celles qui nous ont été reprochées hier.

Aujourd’hui, cette vision apparaît donc plus que jamais comme un levier structurant pour renforcer la solidarité entre les acteurs, sécuriser les revenus agricoles et consolider l’équilibre de la filière canne-sucre-énergie.

Les évolutions à venir au sein du groupe Tereos font naître des inquiétudes désormais largement partagées quant à l’avenir de la filière réunionnaise. Pour les Jeunes Agriculteurs, ces changements doivent impérativement s’accompagner de garanties solides afin d’éviter tout déséquilibre entre les différents maillons de la filière.

À l’approche des discussions sur la prochaine convention canne, le syndicat insiste sur la nécessité d’un cadre de confiance. Les évolutions en cours doivent constituer une opportunité de renforcer la filière, et non de fragiliser ses acteurs.

Dans cet esprit, les Jeunes Agriculteurs Réunion ont officiellement sollicité une rencontre dans les meilleurs délais avec la direction de Tereos Océan Indien. Cette réunion devra permettre d’échanger en toute transparence sur les perspectives d’évolution du capital, la place des planteurs dans la gouvernance, ainsi que sur les garanties à apporter pour préserver une filière pérenne et rémunératrice.

Jonathan Hoarau,

Président des Jeunes Agriculteurs Réunion

