Oyez, oyez, braves gens !

Vous l'attendiez depuis quelques temps déjà, votre tout nouveau livre "Léritaz Nout Zansèt Stella", illustré par une collection de photographies anciennes d'origines diverses, le voici enfin sorti. Malgré tout, l'ouvrage est un point d'étape sur une route que j'ai la certitude encore longue et non exhaustive. (Photo DR)

Souvenirs lumineux, le livre inédit écrit avec honorabilité, humilité et sans miellerie par moi-même ancien ouvrier d'usine, vous éclaire sous une lumière non tamisée d'une nouvelle image pour certains de Stella Matutina.

Ouvrage sans équivalent qui fait la part belle aux nombreux témoignages des "zarboutans ", des récits sur l'histoire de la canne, du sucre, du rhum à La Réunion, des charrettes bœufs...Mais pas que.

Ce livre riche en témoignages et photographies rares, ainsi d'une préface posthume, raconte une aventure collective de près deux siècles, qui contribue aujourd'hui à vous donner les contours du quotidien de vie à l'usine sucrière de l'époque, aux champs et aux alentours, très loin des clichés habituels transmis.

Après cette mise en bouche, j'espère sincèrement vous avoir ouvert l'appétit pour que vous puissiez enfin savourer chaque bouchée cet ouvrage exceptionnel et de plus joliment illustré par des fonds photographiques privés de 1930 et du Journal Le Quotidien du 19 avril 1978... Faites-vous plaisir !

J'en profite aussi pour dire toute ma gratitude et mes sincères remerciements à mon éditeur Komkifo éditions avec Zakaria Mall, Stéphane Dépêche et Jean Franchin Eve d'avoir réalisés ce livre qui reste "in gardyin de mémwar", sans oublier toutes les petites mains qui travaillent dans l'ombre pour assurer sa promotion ainsi que Imaz Press.

Finalement, il est temps aujourd'hui de découvrir et d'entendre la parole de ceux qui ont consacré leur existence dans la canne et du sucre à travers ce livre, en dépit des morceaux de cette histoire qui tendent néanmoins au fil du temps à s'éclipser.

Jean Claude Comorassamy, ancien ouvrier de Stella.