Ces derniers jours, beaucoup de bruit circule sur les réseaux sociaux. Après la polémique autour des AOT, voilà maintenant que certains évoquent un prétendu ralliement ou des arrangements en vue d’un second tour. Soyons sérieux. (Photo Stephan Laï-Yu / wwW.imazpress.com)

Les Possessionnaises et les Possessionnais ne sont pas dupes. Ce sont eux, et eux seuls, qui décideront de l’avenir de notre ville.

Lorsque j’entends certains accuser notre équipe de vouloir préparer des arrangements politiques, alors que dans le même temps circulent des discours appelant à des alliances uniquement pour "faire tomber Vanessa", il y a effectivement de quoi s’interroger.

Je tiens donc à réaffirmer les choses de manière très claire : CRÉA n’a rencontré aucun autre candidat et ne mène aucune discussion en ce sens.

Notre équipe reste pleinement mobilisée sur l’essentiel : aller à la rencontre des habitants, échanger avec eux et présenter notre projet pour La Possession.

Dans cet esprit de transparence, je lance simplement un appel à l’ensemble des candidats :

Que chaque candidat ose dire clairement ce qu’il compte faire s’il y a un second tour.

Que chacun ait le courage d’affirmer publiquement sa position.

Alors nous verrons qui agit avec sincérité devant les électeurs… et qui cherche, dans l’entre-deux tours, à duper la population.

Pour ce qui concerne CRÉA, notre position est claire : il n’y aura pas d’alliances de circonstance.

Pas d’arrangements, pas de coulisses : la décision aux Possessionnais.

Nous faisons confiance aux Possessionnaises et aux Possessionnais, car ce sont eux qui décideront du cap à donner à La Possession, en leur âme et conscience.

Vanessa Miranville