Pétrels : action d'extinction des lumières inutiles

Ce lundi 22 avril, Extinction Rébellion a affiché la colère face aux lumières éblouissantes de certaines grandes enseignes privées (Gemo, concessionnaires automobiles) en pleine saison d’envols des jeunes pétrels.

La réunion est un des « points chauds » de la biodiversité du monde, ce qui signifie que la biodiversité de l’île est exceptionnelle mais qu’elle est aussi en danger. Faut il encore rappeler que la Réunion est la seule île au monde à héberger 2 espèces endémiques de pétrels ? Ces espèces sont pourtant en train de disparaître selon l’UICN, en grande partie à cause de la pollution lumineuse. Cela malgré les alertes de la SEOR appelant à éteindre au maximum les éclairages dès la tombée de la nuit.

Quoi de plus plus simple que d’éteindre les lumières INUTILES ? Celles qui, la nuit, éclairent des vitrines de voitures ou de vêtements de magasins fermés depuis 18h… Ces magasins qui consomment de l’électricité pour faire consommer. Cela en pleine crise énergétique malgré le plan de sobriété énergétique du gouvernement.

Le préfet Monsieur Filippini a pourtant écrit une lettre aux maire de l’île, exigeant de faire respecter la loi (arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses) :

- les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après la fin d’occupation des locaux ;

- les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Ils peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ;

- les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de l’activité, contre 1 h pour les éclairages de chantier en extérieur.

Monsieur le Préfet rappelle à la fin du courrier que selon l’article L. 583-3 du Code de l’environnement, le contrôle du respect de ces dispositions relève de la compétence du maire.

Monsieur Michel Fontaine, faites respecter la loi !

Extinction Rébellion

Greenpeace La Réunion

Attac

Citoyen pour le Climat