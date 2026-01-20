Place publique s’engage pleinement aux municipales à Saint-Pierre et à Saint-Leu

Ce lundi 19 janvier, l’Assemblée politique nationale de Place publique, présidée par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a validé la participation active de notre mouvement aux élections municipales à La Réunion. Cette décision illustre l’ancrage croissant de Place publique dans la vie politique locale, en cohérence avec notre dynamique nationale et nos valeurs social-écologistes (Photo : sly/www.imazpress.com)

À Saint-Pierre, l’instance décisionnelle nationale a acté la participation du mouvement sur la liste d’union de la gauche conduite par Ruth Dijoux. Noël Allouard, désigné chef de file local, aura pour mission de mobiliser les adhérents et électeurs autour des valeurs de justice sociale, d’écologie citoyenne et de démocratie participative propres à Place publique. "Notre mouvement entend ainsi contribuer à un projet municipal ancré dans les réalités et les aspirations des Saint-Pierroises et Saint-Pierrois", Noël Allouard.

À Saint-Leu, la participation a été également validée, avec la candidature de Christophe Estève, co-référent Outre-mer de Place publique, sur la liste d’union conduite par Karim Juhoor. Cette décision reflète notre volonté d’être un acteur engagé du renouveau politique local, fidèle à nos principes de participation citoyenne, d’écologie solidaire et de progrès social.

Porté par une croissance significative de ses adhérents et une structuration renforcée, Place publique affirme sa volonté de faire entendre une voix résolument progressiste, sociale et écologiste dans les communes réunionnaises, en cohésion avec ses engagements nationaux.

“Les maires sont les piliers de notre démocratie en crise et les élections municipales sont un moment décisif dans la vie de la nation. Place publique s’engagera pleinement dans cette campagne, car c’est au plus près des citoyennes et des citoyens que se construit le changement auquel nous aspirons et c’est à l’échelle locale que notre projet démocratique, social et écologiste prend tout son sens. C’est là aussi où nos méthodes et notre volonté de transformation apaisée du pays peuvent démontrer leur force et leur efficacité.”

Raphaël Glucksmann

Christophe Estève

Pour Place publique Réunion