Pour un débat d’idées ouverts aux électrices et électeurs

Le Parti communiste Réunionnais s’associe au courant d’opinion qui condamne le montage vidéo, suggérant le candidat Lorion en train de danser sur le cercueil de l’ancien maire de Saint Pierre, décédé. Il faut saluer la réaction de la population qui a contraint les auteurs de cette ignominie à retirer leurs oeuvres. Mais le mal est fait. Il faut stopper cette dégradation de la dignité humaine (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Le PCR souhaite que la campagne électorale accorde du temps aux débats d’idées pour solutionner les problèmes de La Réunion. Pour cela, il faut respecter la vie des personnes qui acceptent de s’engager en politique. Ainsi, les électrices et les électeurs de Saint Pierre seront heureux de pouvoir participer à de vraies discussions qui les concernent en priorité.



Le Parti communiste Réunionnais exprime sa solidarité à la famille de Michel Fontaine et au candidat Lorion.

Bureau de Presse du PCR