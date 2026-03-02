Pour un océan Indien zone de paix !

Après l'attaque, en dehors de tout droit international, de l'Iran par les États-Unis et Israël : l'embrasement généralisé, tant redouté, semble sur le point de se produire. L'Iran a réagi en attaquant les bases américaines dans la zone : Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et même Chypre. Le détroit d'Ormouz est fermé depuis plus de 48h maintenant. Le Hezbollah est également rentré dans le conflit au Liban et les Houthis du Yémen ont déjà annoncé qu'ils vont reprendre les attaques de navire dans l'Océan indien. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les conséquences pour La Réunion sont déjà très importantes : CMA-CGM a suspendu ses navigations dans le Golfe et demandé à ses navires de se mettre à l'abri. Les routes maritimes directes avec l'Europe sont d'ores et déja interrompues.

Dorénavant les navires devront faire le tour de l'Afrique et passer par le Cap de Bonne Espérance ce qui va coûter plus cher et prendre plus de temps, sans parler de la hausse du baril de pétrole.

- Faire de l'océan Indien une zone de paix -

Faire de l'océan Indien une zone de paix ça n'a jamais été un slogan mais une nécessité impérieuse pour nous à La Réunion malheureusement je crains que nous nous en rendions compte plus vite que prévu...

Derrière l'attaque contre l'Iran, l'objectif évident de Washington et Tel-Aviv est le changement de régime. Ils pensaient y parvenir en détruisant les installations militaires et en décapitant le régime.

Visiblement la capacité de réplique de l'Iran a été sous-estimée. De plus la population, traumatisée par la répression sanglante qu'elle a déjà subie de la part des Gardiens de la Révolution, semble dans l'expectative. Pour rappel le corps des Gardiens de la Révolution est composé de 150 et 200.000 personnes qui mettent en coupe réglée tout le pays. Pour que le régime chute il faudra aller les chercher physiquement.

- La France doit chercher à tout prix la désescalade et le respect du droit international -

Dans la région, aucun changement de régime imposé de l'extérieur (Irak, Afghanistan) n'a jamais eu lieu sans l'envoi de troupes au sol (150.000 en Irak en 2003), ce qui ne semble pas être du tout dans les plans des américains et israéliens.

Il y a donc une forte probabilité que l'objectif de changement de régime ne soit pas atteint et même un risque très grand que celui-ci en sorte renforcé et encore plus violent vis-à-vis de son peuple.

Dans ce contexte l'appel de Trump à la population pour qu'elle se soulève est totalement irresponsable. Les conseilleurs en la matière ne sont jamais les payeurs.

La France doit chercher à tout prix la désescalade et le respect du droit international.

C'est le seul moyen de faire retomber la pression, de ne pas engager notre pays dans une guerre sans fin et sans objectifs clairs et de maintenir, si cela est encore possible, la paix et la stabilité dans la région et dans l'océan Indien.